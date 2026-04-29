La VTV en CABA aumenta 28%: cuánto cuesta para autos y motos

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso un nuevo incremento del 28% en las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que desde esta semana pasa a costar $96.968,19 para autos y $36.459,72 para motos. Es importante recordar que la VTV es un control técnico obligatorio que certifica que los vehículos cumplen con condiciones mínimas de seguridad para circular.

El Gobierno anunció cambios en la VTV: cuáles son y a partir de cuándo se implementan

Se trata del segundo ajuste en lo que va de 2026 y lleva el aumento acumulado al 53% en el año. Hasta ahora, la tarifa para los vehículos particulares era de $75.756, mientras que las motocicletas pagaban $28.484.

Con este nuevo esquema, los valores en la Ciudad quedan prácticamente alineados con los de la Provincia de Buenos Aires, donde los autos de hasta 2.500 kilos abonan $97.057,65, los vehículos pesados $174.703,77 y las motos $38.823,06.

Desde el Ejecutivo porteño justificaron la suba al señalar que “responde a un incremento en los costos de prestación del servicio, lo que impactó en la ecuación económico-financiera de las empresas concesionarias”. En ese sentido, recordaron que la normativa vigente habilita la revisión tarifaria cuando la variación de costos supera el 5%.

Quiénes deben realizar la VTV en la Ciudad de Buenos Aires y quienes quedan excentos

En la Ciudad, deben realizarla los autos a partir de los cuatro años de antigüedad o cuando alcanzan los 64.000 kilómetros. Si tienen menos de siete años y no superan los 84.000 km, la vigencia del control es de dos años; pasado ese umbral, debe renovarse anualmente.

Para las motos, la obligación rige desde el año de antigüedad. En tanto, los vehículos cero kilómetro quedan exceptuados hasta cumplir esos plazos.

También existen exenciones de pago para jubilados con ingresos de hasta dos haberes mínimos, personas con discapacidad —sean o no titulares del vehículo— y unidades destinadas a servicios públicos como los municipales o de bomberos.

En caso de no aprobar la verificación, el titular tiene hasta 60 días hábiles para realizar las reparaciones y volver a la misma planta sin costo adicional. Si se supera ese plazo, deberá abonar nuevamente el trámite completo.

No contar con la VTV vigente implica sanciones: según la Ley de Faltas, la multa por no portar el certificado asciende a 100 Unidades Fijas (casi $95.000), mientras que circular sin haber realizado la verificación o con la misma vencida puede elevar la penalidad a 400 UF, cerca de $380.000.

FN