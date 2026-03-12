La reforma de la VTV que impulsa Nación, ¿se aplicará en provincia de Buenos Aires?

El Poder Ejecutivo Nacional impulsa una reforma del sistema de la VTV que busca modificar la periodicidad de los controles y simplificar algunos requisitos para los automovilistas. La iniciativa abrió un interrogante inmediato entre los conductores del AMBA: ¿los cambios también se aplicarán en la provincia de Buenos Aires o seguirá vigente la reglamentación actual?

El proyecto que plantean desde Nación apunta a reestructurar tres aspectos claves: reducir costos administrativos, modernizar el sistema y adaptar los controles a la evolución tecnológica de los vehículos. Desde la administración nacional señalaron que “el objetivo es revisar la periodicidad de las inspecciones técnicas, adaptarlas a estándares internacionales y disminuir la carga burocrática para los conductores”.

Reformas en la VTV: el Gobierno ratificó los cambios y rechazó el reclamo de los talleres

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La iniciativa forma parte de un paquete de reformas vinculadas al tránsito y la seguridad vial que busca modernizar el sistema actual y abarca una serie de modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular que podrían impactar en todo el país, si las provincias aceptan acceder al nuevo esquema.

Reforma la VTV

No obstante, el punto clave es que la VTV no depende exclusivamente de la Nación. Si no que, la normativa de tránsito se aplica de manera descentralizada y cada jurisdicción tiene facultades para fijar sus propias reglas. Esto significa que cualquier cambio impulsado a nivel país, deberá ser adoptado por cada provincia para que tenga efecto en su territorio.

En ese contexto, la decisión final sobre la aplicación de las modificaciones en territorio bonaerense recae en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que administra el sistema de plantas verificadoras y establece tanto los plazos como los costos de la inspección.

La VTV en provincia de Buenos Aires versus CABA: ¿qué diferencias hay entre las reglamentaciones vigentes?

Cuáles son los cambios claves que buscan introducir en la tramitación de la VTV en la provincia de Buenos Aires

- Extender los plazos de la primera VTV: pasar de dos a cinco años la primera Verificación Técnica Vehicular para unidades 0 kilómetro.

- Modificar la periodicidad de control: revisiones bianuales para aquellos autos particulares de hasta diez años de antigüedad y los que excedan dicho período, cada un año.

Mientras que hoy la VTV suele realizarse de manera anual, la reforma propone modificar esa frecuencia y establecer esquemas más amplios según el tiempo de uso que tenga el rodado.

- Reducir la burocracia del sistema: procesos más digitalizados para la gestión de turnos y certificados

- Actualizar los criterios de inspección técnica: incorporando estándares más modernos vinculados a la seguridad vehicular

Por el momento, desde la administración de la provincia de Buenos Aires no confirmaron cambios en el esquema vigente. En consecuencia, la VTV continúa rigiéndose por las normas provinciales vigentes.

Nuevo aumento de la VTV en provincia de Buenos Aires: a partir de cuándo pasará a costar casi $100.000

Proyecto de reforma de la VTV: se aplicará en provincia de Buenos Aires

Además, se plantea la posibilidad de homogeneizar criterios técnicos entre jurisdicciones. Actualmente, existen diferencias entre lo que se exige en provincias como provincia de Buenos Aires y lo que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funciona el sistema conocido como Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV en CABA) con requisitos y cronogramas distintos.

Cuál es el valor de la multa por circular sin VTV en marzo de 2026

Circular sin la verificación técnica vehicular vigente constituye una infracción de tránsito. En la provincia bonaerense, la sanción económica se calcula en Unidades Fijas (UF), un sistema que ajusta automáticamente el valor de las multas según el precio del combustible.

Para marzo de 2026, la infracción por conducir sin la VTV al día puede ubicarse aproximadamente entre 300 y 1.000 Unidades Fijas, lo que representa montos que pueden superar los $300.000, dependiendo del valor actualizado de la unidad.

Además de la sanción económica, los conductores que no cuenten con la Verificación Técnica Vehicular vigente también pueden enfrentar retención del vehículo o la obligación de realizar la verificación técnica de manera inmediata.

PM