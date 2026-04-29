El viernes arrana el mes de mayo y estará marcado por una nueva serie de aumentos en servicios esenciales en la Argentina, que impactarán en el costo de vida de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires, con subas en transporte público, prepagas, luz y agua, en el marco de los esquemas de actualización vigentes.

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Las modificaciones se producen en un escenario donde la inflación, de acuerdo con estimaciones de consultoras privadas, se ubicaría en torno al 2,6% en abril, tras haber alcanzado un máximo anual de 3,4% en marzo.

En la misma línea, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) proyectó un nivel similar, cercano al 2,6%.

Colectivos: aumentos en CABA y provincia en mayo

El transporte público volverá a registrar incrementos importantes tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad, consolidándose como uno de los principales ajustes del mes.

En territorio bonaerense como en la Ciudad, el nuevo cuadro tarifario se aplicará desde mayo con una fórmula que combina la inflación de marzo (3,4%) más un 2% adicional, lo que eleva el boleto mínimo con SUBE registrada de $871,30 a $918,35.

Con este esquema, en el PBA los valores con SUBE registrada irán desde $918,35 para los primeros 3 kilómetros hasta $1.259,06 en los tramos más largos, mientras que sin registrar la tarjeta los montos parten de $1.460,17 y hasta los $2.001,91. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), las líneas de colectivos también tendrán aumentos, con un boleto mínimo de $753,86 y tarifas que alcanzan los $966,77 según la distancia del recorrido.

El subte también registrara un aumento del 5,4% y sus valores pasaran de $1.414 y $2.248,26 a $1.490 y $2.369,10, en ambos casos la diferencia estará entre aquellos que tengan sus tarjetas SUBE registrada o sin registrar.

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Prepagas: ajustes en cuotas y copagos

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en mayo aumentos de hasta el 3,9% en las cuotas mensuales, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC.

Este ajuste también impactará en los copagos, incrementando el costo de acceso a los servicios de salud para los afiliados. Los usuarios podrán consultar detalles de planes, prestadores y coberturas a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Agua: se actualizará el tope de aumento

El servicio de agua registrará en mayo un incremento del 3% como parte del nuevo tramo del esquema de actualización gradual implementado por AySA desde enero de 2026.

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Con esta suba, el costo promedio del servicio ascenderá a $29.967, según la fórmula polinómica que contempla la evolución de salarios, precios mayoristas e inflación, aprobada por el ERAS.

Los aumentos se aplicarán exclusivamente en las áreas donde AySA presta servicios de agua potable y desagües cloacales dentro del AMBA, abarcando la Ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano bonaerense. En el oeste, el servicio llega hasta Moreno y La Matanza; en la zona sur, hasta Ezeiza y Florencio Varela; y en el norte, hasta Pilar y Escobar.

Nuevo cuadro tarifario en la luz: qué cambia desde mayo

Los cambios en las tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires comenzarán a regir desde mayo de 2026 tras una nueva resolución oficial que redefine el cuadro tarifario eléctrico , incorpora modificaciones en subsidios, actualiza costos de distribución y establece nuevos valores para usuarios residenciales, comerciales y grandes demandas en todo el territorio bonaerense.

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La resolución también introduce cambios en el régimen de subsidios energéticos, en línea con el Decreto Nacional N° 943/2025 y la Resolución N° 13/2026 de la Secretaría de Energía, especialmente en lo referido a topes de consumo y bonificaciones.

En ese sentido, se establece que los cuadros tarifarios actualizados regirán “para los consumos a partir del 1° de mayo de 2026”, abarcando categorías como demanda residencial, no residencial, alumbrado público y grandes usuarios.

Además, se incluye una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), junto con otros cargos como el Sobrecosto por Generación Local, el Agregado Tarifario y el Cargo Transición Tarifaria (CTT), que impactarán directamente en la factura final de los usuarios.

Subsidios y cobertura tarifaria de abril

En abril del 2026, los usuarios del AMBA cubrieron en promedio el 61% del costo real de los servicios públicos, mientras que el Estado aportó el otro 39%. Esta relación varía según tipo de hogar y servicio.

El dato surge de un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, que depende de la UBA y el CONICET, y refleja el impacto del aumento de tarifas en electricidad, gas, agua y transporte público.

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Los principales subsidios económicos a los sectores Energía y Transporte presentan un aumento nominal del 70% anual acumulado a abril y por lo tanto su variación real muestra un incremento del 29% interanual. Al respecto, la información indicó que, de las partidas relevadas, solo CAMMESA devengó créditos en el mes.

Mientras los subsidios a la Energía, que representaron el 78% de los subsidios acumulados, aumentaron 165% interanual nominal (+103% a.a. real), los subsidios al transporte caen 43% en términos reales, con caída en subsidios a colectivos y ferrocarril.

GZ / lr