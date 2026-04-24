La circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una fuerte caída en abril de 2026, con reducciones de hasta el 40% en algunos servicios, impulsado por el aumento del combustible, tensiones internacionales y cambios en el esquema de subsidios al transporte público, según lo indicó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

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El fenómeno impactó directamente en la frecuencia del servicio y volvió a poner en discusión el esquema de financiamiento del transporte.

Menos unidades en la calle y un sistema bajo presión

De acuerdo con el informe, “la oferta de vehículos en el servicio de transporte público de pasajeros del AMBA se redujo un 30% en comparación con el nivel operativo regular”. La contracción fue más profunda en los servicios interjurisdiccionales —dependientes de Nación y Provincia— donde la caída alcanzó el 40%.

Circulan hasta un 40% menos de colectivos en el AMBA por el aumento del combustible

En paralelo, los servicios que operan exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mostraron una baja menor, del 5%, lo que permitió amortiguar parcialmente la caída general del sistema.

El trabajo, elaborado por Alejandro Einstoss y Julián Rojo desde el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, señaló que “el abrupto incremento en el costo del combustible, producto de la guerra en Irán, motivó una contracción de la oferta en calle del autotransporte público de pasajeros del AMBA”.

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No obstante, los autores advierten que el problema excede lo coyuntural. “Pese a tratarse de una crisis motivada por factores coyunturales, subyacen motivos estructurales que explican este resultado”, indicaron. En esa línea, remarcaron que la flota operativa a marzo de 2026 ya era un 12% inferior a la de 2019, con 2.359 unidades menos antes de los recortes recientes.

Subsidios, tarifas y el costo del sistema

El informe también pone el foco en la cuestión fiscal, al señalar que sostener el nivel de servicio actual requeriría una inyección adicional de subsidios por $17.500 millones mensuales. Esto se debe a que los subsidios vigentes fueron calculados con un precio del combustible de $1.744 por litro, mientras que el valor de mercado supera los $2.100.

El boleto mínimo oscila entre los $700 y loas $871

Ese esfuerzo se distribuye entre distintos niveles del Estado: $7.595 millones corresponden a Nación, $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires y $1.750 millones a la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de estos números, el estudio advirtió que trasladar el incremento del combustible a los usuarios implicaría una suba adicional de tarifas cercana al 16%, que se sumaría a los aumentos ya previstos.

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En cuanto a los valores actuales, el boleto mínimo de colectivo entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires es de $700, mientras que asciende a $715 en los servicios exclusivos de la Ciudad y a $871 en los que operan dentro del conurbano. El boleto mínimo de trenes se ubica en $280 y el de subte en $1.414.

Medido en términos reales, las tarifas del AMBA se aproximan a los niveles de 2019, mientras que en el interior del país ya superan en un 45% esos valores. El informe concluye que el sistema enfrenta tensiones crecientes entre costos, subsidios y tarifas, mientras la reducción de unidades en circulación comienza a afectar la calidad del servicio.

GZ