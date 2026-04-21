AMBA: aumenta el boleto de colectivos y subte, ¿cuánto y a partir de cuándo?

El Gobierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires confirmaron un nuevo aumento en las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que impactará tanto en los colectivos como en el Subte en las próximas semanas. La medida forma parte del esquema de actualización mensual de tarifas vinculado a la inflación y los costos operativos del sistema.

Según lo informado oficialmente, el incremento comenzará a regir a partir de mayo y será de aproximadamente un 10% en promedio, aunque el porcentaje final puede variar según la línea y la sección recorrida. En el caso de los colectivos, el boleto mínimo —para trayectos de hasta 3 kilómetros— pasará a ubicarse por encima de los $300, mientras que los tramos más largos superarán los $400.

En cuanto al Subte, la tarifa básica también sufrirá un ajuste y se espera que supere los $350 por viaje. A su vez, continuará vigente el esquema de descuentos para usuarios frecuentes, que reduce el costo por viaje a medida que aumenta la cantidad de trayectos mensuales.

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Las autoridades justificaron la suba en la necesidad de sostener el funcionamiento del sistema ante el incremento de los costos, especialmente en mantenimiento, salarios y energía. Además, remarcaron que se mantiene la asistencia a través de la Tarifa Social, que contempla descuentos para sectores vulnerables.

El nuevo cuadro tarifario se da en un contexto de ajuste más amplio en los servicios públicos, en línea con la política de reducción de subsidios impulsada a nivel nacional. En ese marco, se prevé que las actualizaciones continúen en los próximos meses bajo un esquema preestablecido.

Desde asociaciones de usuarios y especialistas en movilidad advirtieron que los aumentos impactan directamente en el bolsillo de los trabajadores y podrían afectar la demanda del transporte público, en un escenario económico ya complejo.

De esta manera, el AMBA se encamina a una nueva suba en el costo de viajar, que volverá a poner en debate el equilibrio entre tarifas, subsidios y calidad del servicio.