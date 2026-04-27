Nuevos aumentos de AySA: cuánto sube el agua en mayo en el AMBA

La tarifa de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá nuevos aumentos entre mayo y agosto de 2026, con subas mensuales de hasta el 3%, según lo dispuesto por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), en el marco del proceso de adecuación tarifaria de AySA que busca sostener el equilibrio económico-financiero del servicio y garantizar su continuidad.

El Gobierno se apura a privatizar el agua, el gas y la luz para enviar una señal a Wall Street

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial del 24 de abril, a través de la Resolución 14/2026, y alcanza a los usuarios del servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios del conurbano bonaerense donde opera Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), incluyendo zonas del oeste, sur y norte del AMBA.

Cómo serán los aumentos y qué dispuso el ERAS

De acuerdo con la Resolución 14/2026 del ERAS, “el incremento mensual efectivo desde mayo de 2026 hasta agosto de 2026 inclusive, sea del TRES POR CIENTO (3%) en cada mes”, siempre que el mecanismo de actualización vigente no arroje un porcentaje inferior. De esta manera, la factura promedio mensual sin impuestos rondará los $29.967 en el quinto mes del 2026.

La decisión modifica el esquema previo, que contemplaba subas de hasta el 4% mensual entre enero y abril de 2026, y forma parte de un proceso de convergencia tarifaria que apunta a recomponer los ingresos de la concesionaria de manera gradual.

Según el análisis del organismo regulador, esta reducción en el ritmo de aumentos busca “amortiguar el efecto tarifario” sobre los usuarios, extendiendo en el tiempo el cierre de la brecha entre tarifas y costos operativos.

Alertan por la privatización de AySA: “El agua dejará de ser un derecho y pasará a ser un negocio”

En ese sentido, se estimó que el proceso de convergencia plena podría completarse hacia abril de 2027, en lugar de noviembre de 2026 como planteaba inicialmente la empresa.

Dónde impactan las subas y qué dice AySA

Los aumentos se aplicarán exclusivamente en las áreas donde AySA presta servicios de agua potable y desagües cloacales dentro del AMBA, abarcando la Ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano bonaerense. En el oeste, el servicio llega hasta Moreno y La Matanza; en la zona sur, hasta Ezeiza y Florencio Varela; y en el norte, hasta Pilar y Escobar.

Mapa de AySA

Desde la empresa señalaron en un comunicado que “AySA continúa con el proceso de adecuación tarifaria de manera gradual y controlada, con actualizaciones de hasta el 3% mensual”, con el objetivo de “sostener el equilibrio económico-financiero de la empresa y garantizar la continuidad, calidad del servicio y las inversiones en infraestructura”.

Asimismo, destacaron que este esquema “permite acompañar la evolución de los costos del servicio y garantizar previsibilidad para la planificación de inversiones y ejecución de obras fundamentales”.

Subas en educación, combustibles y alimentos impulsaron la inflación de marzo en CABA

En paralelo, se mantendrán mecanismos para mitigar el impacto en los usuarios. Por un lado, continuará vigente el programa de Tarifa Social, que busca “neutralizar el impacto del ajuste en los sectores vulnerables”. Por otro, seguirá aplicándose un descuento del 15% para los usuarios residenciales de zonales bajos, que alcanza al 48% del padrón.

Por último, desde AySA indicaron que los ingresos derivados de la actualización tarifaria estarán destinados a obras de mejora y mantenimiento, en línea con un proceso de eficiencia operativa basado en la reducción de gastos y la optimización de recursos.

GZ / lr