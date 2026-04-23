Gobierno bonaerense redefinió tarifas en la luz, topes de consumo y subsidios para mayo 2026

Los cambios en las tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires comenzarán a regir desde mayo de 2026 tras una nueva resolución oficial que redefine el cuadro tarifario eléctrico, incorpora modificaciones en subsidios, actualiza costos de distribución y establece nuevos valores para usuarios residenciales, comerciales y grandes demandas en todo el territorio bonaerense.

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La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial provincial, a través de la Resolución N° 222-MIYSPGP-2026 firmada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Nicolás Katopodis.

Según establece la norma, “aprobar el recálculo de los valores del cuadro tarifario” alcanza a las empresas EDELAP S.A., EDEA S.A., EDEN S.A. y EDES S.A., así como a las distintas áreas de concesión, incorporando nuevos precios estacionales de la energía, potencia mayorista y servicios de transporte.

Nuevo cuadro tarifario: qué cambia desde mayo

La resolución también introduce cambios en el régimen de subsidios energéticos, en línea con el Decreto Nacional N° 943/2025 y la Resolución N° 13/2026 de la Secretaría de Energía, especialmente en lo referido a topes de consumo y bonificaciones.

En ese sentido, se establece que los cuadros tarifarios actualizados regirán “para los consumos a partir del 1° de mayo de 2026”, abarcando categorías como demanda residencial, no residencial, alumbrado público y grandes usuarios.

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Además, se incluye una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), junto con otros cargos como el Sobrecosto por Generación Local, el Agregado Tarifario y el Cargo Transición Tarifaria (CTT), que impactarán directamente en la factura final de los usuarios.

Subsidios, topes de consumo y segmentación

Uno de los ejes centrales de la modificación es la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que redefine el esquema de asistencia estatal para usuarios residenciales.

La normativa establece bloques de consumo base diferenciados: 300 kWh mensuales para los meses de mayor demanda, como enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y 150 kWh para el resto del año. El excedente por encima de esos niveles no contará con bonificaciones.

Asimismo, se determinan bonificaciones generales del 50% sobre el precio estacional de la electricidad para los usuarios beneficiarios, junto con un esquema adicional extraordinario que se reducirá progresivamente durante 2026 para garantizar una transición gradual.

También se contemplan tratamientos específicos para sectores como clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios con tarifa social, incluyendo cuadros tarifarios diferenciados y condiciones particulares de facturación.

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Por otra parte, la resolución ratifica que los costos de la energía, potencia y transporte son definidos a nivel nacional, mientras que la provincia mantiene la potestad de aprobar los cuadros tarifarios finales, en base a los cálculos realizados por el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA).

Finalmente, el nuevo esquema tarifario se enmarca en una etapa de transición hasta la próxima revisión tarifaria integral, manteniendo actualizaciones periódicas en los costos de distribución y consolidando un sistema que busca reflejar tanto las variaciones del mercado eléctrico mayorista como los criterios de segmentación de subsidios vigentes.

GZ