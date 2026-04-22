Los productores contienen los aumentos en verduras de hoja verde pese a las pérdidas por las lluvias

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en Córdoba generaron complicaciones en la producción hortícola y afectaron parte de las cosechas, en un contexto que además se ve atravesado por la crisis económica. Así lo confirmó Gustavo Trucha, presidente de la Asociación de Productores Hortícolas.

“Está complicado con el tema del agua, pero también el tema económico”, explicó el referente del sector en Punto a Punto Radio, al describir un escenario en el que el exceso hídrico impacta directamente sobre los cultivos. Según detalló, la acumulación de agua puede provocar la muerte de las plantas, lo que reduce la producción disponible en el mercado.

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Sin embargo, a diferencia de otros años, esta caída en la oferta no se traduce en fuertes subas de precios. “El producto quiere aumentar, pero ahí nomás se estaciona”, señaló Trucha, quien atribuyó esta situación a la caída del consumo. En ese sentido, remarcó que “los precios no han aumentado como en otros años por la situación económica”.

El productor también comparó valores históricos para graficar la situación: indicó que "en temporadas anteriores un cajón de lechuga podía alcanzar los 60 mil pesos, mientras que actualmente no supera los 15 mil". Esta diferencia refleja la dificultad del sector para sostener márgenes de rentabilidad.

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En cuanto al funcionamiento del mercado, señaló que la actividad atraviesa un escenario inestable. “Hay verdulerías que cierran, otras que abren, pero la situación económica está difícil”, sostuvo. Además, explicó que la producción se comercializa principalmente en Córdoba, lo que limita la posibilidad de compensar pérdidas con otros mercados.

Por último, Trucha advirtió que, pese al contexto adverso, los productores continúan trabajando. “La calle está dura, pero está para todos”, afirmó, y anticipó que el sector espera una mejora recién hacia el mes de junio, cuando podría evaluarse un cambio en las condiciones productivas.