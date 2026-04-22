Implementan el DNI electrónico: qué cambia y cómo hacer el trámite en Córdoba

El Gobierno Nacional implementó el nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico en todo el país y, en la ciudad de Córdoba, cuatro de cada cinco ejemplares entregados por la Municipalidad ya corresponden a este formato, que incorpora tecnología para reforzar la seguridad de los datos personales.

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La nueva versión del DNI incluye un chip electrónico sin contacto que almacena de manera encriptada la información del titular, incluidos sus datos biométricos. Este sistema permite validar la identidad de forma segura sin necesidad de consultar bases externas y reduce los riesgos de falsificación o manipulación del documento.

Además, el ejemplar suma un código CAN de seis dígitos, ubicado en la parte inferior, que permite su lectura mediante tecnología NFC. Este elemento se incorpora en los documentos emitidos a partir de la actualización de los 14 años y se complementa con otras medidas de seguridad como el código QR.

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No obstante, la actualización no es obligatoria para quienes ya poseen un DNI vigente, que seguirá siendo válido hasta su vencimiento o en caso de renovación por pérdida, robo o deterioro. En paralelo, también se puso en marcha un nuevo pasaporte argentino con diseño actualizado y mayores estándares de seguridad.

Dónde hacer el trámite

En cuanto a los trámites, pueden realizarse tanto en el Registro Civil central como en los CPC de la ciudad. El organismo ubicado en Bv. Chacabuco 737 atiende de lunes a viernes de 8 a 14 horas, con horario extendido los martes y jueves hasta las 18, y los sábados de 7 a 13.