El salario promedio pretendido por los postulantes en Argentina alcanzó en marzo los $1.786.395 brutos mensuales, de acuerdo con el último Index del Mercado Laboral de Bumeran. El dato representó una suba mensual de 1,74%, por debajo de la inflación del mes, que fue de 3,4%.

La foto del primer trimestre muestra una señal todavía más clara: las remuneraciones requeridas acumularon un incremento de 3,16% entre enero y marzo, mientras que la inflación acumulada fue de 9,4%. Así, los salarios pretendidos quedaron 6,23 puntos porcentuales por debajo del avance de los precios.

El dato marca un cambio relevante en el mercado laboral. Según Bumeran, es la primera vez desde 2024 que las pretensiones salariales del primer trimestre se ubican por debajo de la inflación del mismo período. En enero, el salario pretendido promedio había sido de $1.699.284, con una baja de 1,87% frente a diciembre. Luego se recuperó en febrero, con un aumento de 3,33% hasta $1.755.866, y volvió a subir en marzo hasta $1.786.395.

“Durante el primer trimestre de 2026 el salario pretendido promedio registró un incremento acumulado del 3,16%. Este dato marca un cambio en la tendencia: por primera vez desde 2024, las pretensiones salariales del primer trimestre son inferiores a la inflación del período”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

Cuánto se pide según la experiencia

El relevamiento muestra diferencias marcadas según el nivel de seniority. En marzo, los postulantes a posiciones de Jefe o Supervisor solicitaron en promedio $2.596.509 brutos mensuales, con una suba mensual de 0,47%.

Para los perfiles semi senior y senior, la pretensión salarial promedio fue de $1.788.635, con un incremento mensual de 2,11%. En tanto, los perfiles junior pidieron en promedio $1.329.862, con una suba de 1,69% respecto de febrero.

En la comparación por áreas, entre los perfiles junior los mayores aumentos acumulados del primer trimestre se dieron en Tecnología y Sistemas, con 14,82%; Comercial, con 8,85%; y Administración y Finanzas, con 7%. En los niveles semi senior y senior, las mayores subas se registraron en Comercial, con 10,82%; Administración y Finanzas, con 5,49%; y Tecnología y Sistemas, con 5,46%.

Los puestos con salarios pretendidos más altos

Entre las posiciones junior, el salario pretendido más alto en marzo correspondió a Liderazgo de Proyecto, dentro del área de Tecnología y Sistemas, con $3.075.000 brutos mensuales. Le siguieron Dirección de Obra, con $2.275.000; Control de Gestión, con $1.975.000; y Capacitación, con $1.900.000.

En el otro extremo, los salarios junior más bajos se observaron en Mantenimiento y Limpieza, con $850.000; Telemarketing, con $887.500; y Producción, con $975.000.

Para los perfiles semi senior y senior, las pretensiones salariales más elevadas se registraron en Ingeniería Metalúrgica, con $3.190.000; Auditoría de Seguros, con $2.675.000; Infraestructura, con $2.500.000; y Organización y Métodos, con $2.400.000. Entre los salarios más bajos de ese segmento aparecen Servicios, con $950.000; Recepcionista, con $1.100.000; y Atención al Cliente, con $1.200.000.

La brecha por género bajó al menor nivel del año

Otro dato destacado del informe es la reducción de la brecha de salario requerido por género. En marzo, los hombres pidieron en promedio $1.818.636 brutos mensuales, mientras que las mujeres solicitaron $1.688.663. La diferencia fue de $129.973, equivalente a una brecha de 7,70% a favor de los varones.

Según Bumeran, se trata del porcentaje más bajo en lo que va de 2026. En enero, la brecha era de 14,05% y en febrero se había reducido a 8,34%. En marzo, el salario pretendido por los hombres aumentó 1,19% mensual, mientras que el de las mujeres avanzó 1,79%.

Qué puestos buscan las empresas y dónde se postulan más candidatos

El informe también permite observar la composición de la demanda laboral. Los puestos con más avisos publicados por las empresas fueron Ventas, con 11,80% del total; Comercial, con 8,89%; y Administración, con 5,61%.

En cambio, entre las postulaciones, los puestos que concentraron mayor interés de los candidatos fueron Almacén / Depósito / Expedición, con 11,15%; Producción, con 10,74%; y Administración, con 9,09%. El cruce de datos muestra un mercado laboral con demanda fuerte en perfiles comerciales, pero con mayor volumen de postulantes en posiciones operativas y administrativas.

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