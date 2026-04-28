Los agentes nos están haciendo más humanos

Durante años, la narrativa en torno a la automatización en el ámbito laboral estuvo dominada por la preocupación, vista por algunos como una marcha implacable hacia el reemplazo de los puestos de trabajo humanos. Pero hay una historia diferente desarrollándose. Estamos en las primeras fases de una transformación mucho más profunda, y la próxima evolución del trabajo: la Era Agéntica. Esto no es un reemplazo, sino una sociedad.

Los agentes inteligentes de IA están evolucionando de ser meras herramientas a convertirse en compañeros de equipo proactivos, potenciando a cada empleado y creando una empresa agéntica donde las personas y la IA colaboran para lograr lo que ninguno podría por sí solo.

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El núcleo de este cambio radica en liberar nuestro recurso más valioso —nuestra gente— del agotamiento de tareas repetitivas y de bajo valor, como responder una pregunta simple o redactar un correo electrónico que pueden consumir hasta el 41% del tiempo, permitiéndonos enfocarnos en el pensamiento estratégico, la resolución creativa de problemas y la construcción de relaciones significativas.

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Pero, ¿cómo es realmente trabajar junto a estos nuevos "compañeros digitales"?

En ventas, el cambio es revolucionario. Durante décadas, los representantes de desarrollo de ventas (SDRs) manejaron el trabajo de alto volumen y a menudo desmoralizador de la prospección y calificación de leads. Ahora, los agentes SDR autónomos están asumiendo esa carga.

Uno de nuestros agentes ha procesado más de 43.000 leads, generando $1.7 millones en nuevo pipeline a partir de cuentas previamente inactivas.

Esto permite a los vendedores humanos asumir sus roles como asesores estratégicos, focalizando su energía a conversaciones matizadas, comprendiendo las necesidades complejas de los clientes y cerrando tratos que requieren un toque humano. Sus agentes de IA actúan como asistentes incansables, generando automáticamente argumentos de venta personalizados a partir de datos de CRM, redactando correos electrónicos de seguimiento y resumiendo llamadas para que el vendedor pueda concentrarse en el próximo movimiento estratégico.

Ingenieros y desarrolladores también están descubriendo un nuevo colaborador poderoso. En lugar de pasar horas en el triage inicial de un ticket crítico, un agente puede recopilar automáticamente registros y conectar los puntos entre diferentes alertas del sistema, destacando los problemas reales en una fracción del tiempo. Esta asociación hace que investigar y resolver problemas complejos sea más rápido que nunca.

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Como lo describió uno de nuestros ingenieros, tu trabajo cambia de "construir 100 integraciones" a "construir la fábrica que construye integraciones". El agente se convierte en un compañero de equipo proactivo, automatizando la configuración de datos de prueba y detectando patrones de errores, permitiendo a los desarrolladores pasar menos tiempo recopilando información y más tiempo entregando innovación.

Incluso la naturaleza de la colaboración diaria se está transformando. Para los nuevos empleados, un agente de IA actúa como un mentor a demanda, ayudándolos a navegar por la información específica de la empresa y a encontrar plantillas de proyectos anteriores, acortando drásticamente la curva de aprendizaje y fomentando un sentido de pertenencia desde el primer día.

Liderando en la Era Agéntica: Una cultura de empoderamiento

La parte más emocionante de esta nueva era es que los empleados no son solo usuarios de estos agentes; son cada vez más sus constructores y entrenadores. Crear un nuevo compañero de equipo con IA ya no es dominio exclusivo de los científicos de datos. Con las plataformas disponibles, cualquier empleado puede describir lo que necesita que haga un agente utilizando lenguaje natural.

Como líderes, nuestro rol ya no es solo gestionar personas, sino cultivar un entorno donde las alianzas entre humanos y IA puedan florecer. Esto comienza con el establecimiento de una visión clara, no una especificación técnica, sino una intención. ¿Qué problema estamos tratando de resolver? ¿Qué resultado queremos lograr?

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Fomentando una cultura de experimentación, los empleados se sienten seguros al construir un agente que quizás no sea perfecto en su primer intento. Se trata de celebrar al gerente de marketing que crea un agente para elaborar un brief de campaña, o al analista financiero que entrena a un agente para resumir informes trimestrales. Al democratizar la capacidad de crear, empoderamos a nuestros equipos para resolver sus propios desafíos y convertirse en arquitectos de su propia eficiencia.

El dividendo dual: personas empoderadas, clientes encantados

Esta relación simbiótica crea un "dividendo dual": empleados empoderados y más estratégicos, y clientes encantados y bien atendidos.

Con los agentes de IA resolviendo una parte significativa de las consultas de soporte de forma autónoma, los humanos son libres de evolucionar de resolvedores de problemas reactivos a asesores de negocios proactivos, lo que les permite concentrarse en los casos más complejos que requieren empatía y profunda experiencia.

El resultado es un lugar de trabajo más eficiente y satisfactorio. Los colaboradores que ya usan IA diariamente reportan ser un 64% más productivos y un 81% más satisfechos en sus trabajos.

El camino hacia una Empresa Agéntica se trata de empoderar a las personas para que resuelvan desafíos del mundo real con un nuevo y poderoso socio. Al adoptar a los agentes de IA como colaboradores estratégicos, podemos desbloquear un futuro donde el potencial humano en el trabajo no tenga límites.

(*) Employee Success Business Partner Director en Salesforce