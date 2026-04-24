Peter Thiel y Arón D’Souza: transhumanismo y juicios a periodistas en tribunales formados por chips

Ayer el presidente Javier Milei recibió por segunda vez a este tan controvertido empresario llamado Peter Thiel. Hablamos mucho de él, porque es un personaje que reúne dos condiciones. Por un lado, es un proveedor importantísimo del Pentágono y del Gobierno norteamericano, muy vinculado a Donald Trump. Y desarrolla tecnología mezclada con Inteligencia Artificial de control. De control de todo.

Al mismo tiempo, postula unas ideas, que conectan con su trabajo. El tipo descree de la democracia. Lo ha dicho públicamente. Todo el mundo lo sabe. Ha dicho que la democracia es incompatible con la libertad. Que el mundo debe ser gobernado por una empresa de la que todos seríamos accionistas, los más afortunados, y empleados, los más desafortunados.

Y además de eso, tiene unas visiones muy estrafalarias sobre lo que está pasando en el mundo. Él cree que está llegando el Anticristo y anda por el mundo dando conferencias sobre el Anticristo. Un personaje. Tan relevante y enloquecido, como peligroso.

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Ayer la doctora Carrió le dedicó unos cuantos párrafos. Yo, en su momento, le recomendé seguir a Francesca Bria, que es esta señora italiana que está investigando a esta especie de secta que son los tecno-autócratas, que suponen o sugieren o postulan que la tecnología va a reemplazar a la política, y que en lugar de ser representados por el presidente, por los legisladores o por los intendentes, debemos estar representados por una inteligencia artificial.

La doctora Carrió también dijo algo así como que tienen un riesgo, que va en contra de la República, de la democracia y de las libertades. Y ahora voy a hablar justamente sobre eso. Porque el presidente lo recibió a Thiel. Él es el dueño de la compañía Palantir.

El costado frívolo del caso adquirió más relevancia que lo profundo del caso, que es que el tipo se compró una casa en Barrio Parque, por la cual pagó, dicen, 12 millones de dólares. El tipo tiene miles de millones. Su compañía vale 400.000 millones. Entonces se compró una casa en Buenos Aires.

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Él piensa que estamos al borde de la llegada del Anticristo y que es inminente una colisión nuclear en el mundo y que la Argentina estaría afortunadamente, por suerte, a salvo de semejante catástrofe.

Por ahí compró su casa en Barrio Parque, ahí frente a Susana Giménez, porque supone que la conflagración atómica no va a llegar a la avenida Figueroa Alcorta y Salguero. Quién sabe.

Pero bueno, el presidente lo recibió. Creo que hubo una explicación oficial respecto de que viene a la Argentina interesado en comprar campos. El tipo vende tecnología de espionaje. Si compra campos o no, no resulta irrelevante.

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Voy a contar algo nuevo de Peter Thiel y de un socio que él tiene, que es un personaje que está tan loco o probablemente más loco que él, lo cual es mucho decir: un tipo que se llama Arón D’Souza.

D'Souza es un empresario y abogado australiano que se vinculó hace años con Peter Thiel como consecuencia de un juicio. Un medio de comunicación reveló algo que aparentemente a Thiel no le gustó: su condición de homosexual. Asunto que hoy en día no tiene la menor relevancia. Cada uno es lo que le resulte más apropiado.

Pero él se molestó con un medio de comunicación y le hizo un juicio. Sin embargo, el juicio fue una maniobra que fundió a un medio de comunicación porque argumentaron una cuestión de espionaje del medio contra él. Le ganaron un juicio por 140 millones de dólares a ese medio relevante y lo fundieron. Y ahí nace esta relación entre Peter Thiel y este personaje llamado Arón D'Souza.

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D’Souza es un tipo que está en la línea del transhumanismo libertario.

Hay una corriente de los libertarios que se llama el transhumanismo, que planea un software para perseguir periodistas. Me imagino que el pensamiento de Milei sobre el periodismo es el mismo que tiene Peter Thiel.

Entonces este hombre promueve el transhumanismo libertario, que consiste básicamente en la creación de una nueva superhumanidad. Nuestra misión, dijo D’Souza, es llevar a la humanidad de manera segura a una nueva superhumanidad. O sea, el tipo está trabajando en la creación de un superhombre.

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Pero en lugar de vincularlo con la raza, lo vincula con el doping, al punto tal que inventó unos juegos, unos campeonatos deportivos que se llaman las Olimpiadas del Doping. En inglés se llaman los Enhanced Games.

Algo así como competencias donde el doping es permitido, y así desarrollar una condición transhumana. Volvernos todos superhombres consumiendo medicamentos.

Yo les juro que estoy hablando en serio. Esto es lo que ocurre al lado de Peter Thiel, y lo que viene ahora es peor todavía. Porque, Arón D’Souza, fundador de los Enhanced Games, junto con Peter Thiel han fundado una compañía que se llama Objection AI, una plataforma policial para perseguir periodistas, donde Thiel invirtió una fortuna. Son socios en este proyecto.

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Creo que Thiel puso 800 millones de dólares. En esta plataforma, la gente va a tener acceso pagando un honorario para que los periodistas y las investigaciones que publiquen sean sometidas al FBI, a la CIA y a la NSA.

Va a haber un tribunal tecnológico, compuesto por Inteligencia Artificial, un jurado digital de modelos de lenguaje, que va a determinar si la información difundida es verdadera o no, y eventualmente el periodista recibirá su castigo.

En eso andan Peter Thiel y su socio Arón D’Souza: en el transhumanismo y en el juicio a los periodistas a través de un tribunal formado por chips.

NG/ff