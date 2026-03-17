Un magnate del MAGA dijo en Roma que el 'Anticristo' ya viene y que impondrá un gobierno distópico gracias a la IA

El multimillonario Peter Thiel encabezó una disertación en el Vaticano donde equiparó el avance desmedido de la tecnología y la inteligencia artificial con la figura bíblica del Anticristo. El evento ocurrió durante las Cátedras de Roma, una serie de conferencias que reunió a intelectuales y clérigos en la capital italiana para discutir el futuro de la civilización occidental.



Thiel, figura prominente dentro del movimiento M.A.G.A utilizó como base de su exposición el pensamiento del filósofo René Girard. Según el reporte de Daily Mail, el inversor sostuvo que la humanidad enfrenta una encrucijada entre el estancamiento tecnológico y un progreso que podría derivar en un control totalitario de carácter apocalíptico.

El consulado francés en Argentina lanzó junto a Thelma Fardin una guía para asistir a víctimas de violencia de género

“El Anticristo es, en cierto sentido, una figura política que establece la paz mundial, pero lo hace a un costo humano y espiritual catastrófico”, afirmó el empresario ante la audiencia. El discurso evitó las especulaciones teológicas tradicionales para centrarse en cómo las herramientas digitales pueden imitar capacidades que antes se consideraban exclusivamente divinas.



El magnate cuestionó la falta de grandes inventos en las últimas décadas, a excepción del ámbito informático. Para el nacido en Fráncfort, la sociedad vive una "meseta de innovación" que oculta una crisis profunda en la capacidad de los Estados para resolver problemas materiales básicos mediante la ciencia aplicada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La relación que estableció Peter Thiel entre la IA y las profecías

La visión del inversor de riesgo planteó que la inteligencia artificial no es una herramienta neutra, sino un sistema que tiende a la centralización absoluta. Thiel argumentó que esta tecnología permite una vigilancia y una homogeneización del pensamiento que coinciden con las descripciones históricas de regímenes opresores.

Utilizó como base de su exposición el pensamiento del filósofo René Girard



“Estamos frente a una tecnología que tiene el potencial de ser omnipresente y omnisciente”, subrayó durante uno de los paneles. El cofundador de Palantir Technologies remarcó que el peligro reside en la creación de un sistema que elimine la diferencia individual y la libertad de conciencia bajo la promesa de eficiencia.



La conferencia en el Vaticano también abordó la teoría del deseo mimético. El orador explicó que la competencia humana por los mismos recursos y estatus genera conflictos que la tecnología actual, en lugar de mitigar, tiende a potenciar a través de algoritmos que incentivan la polarización constante.

Guerra fría tecnológica: por qué Anthropic llevó al Departamento de Defensa ante la Justicia



El público, compuesto por miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias y estudiantes, escuchó una crítica directa al optimismo ciego de Silicon Valley. El disertante separó la "tecnología que libera" de la "tecnología que encadena", situando a la IA generativa más cerca de la segunda categoría.

El impacto de las ideas de Thiel en la política de Estados Unidos

La presencia de un aliado clave de Donald Trump en la Santa Sede generó interpretaciones sobre el puente entre el pensamiento conservador estadounidense y las instituciones europeas. El magnate fue uno de los principales financistas de la campaña republicana y mantiene una influencia directa en la agenda tecnológica de Washington.



“No podemos permitir que el miedo al apocalipsis nos paralice, pero tampoco podemos avanzar hacia él con los ojos cerrados”, sentenció el ponente. La disertación incluyó referencias a la necesidad de recuperar una visión de futuro que no dependa exclusivamente de la acumulación de datos, sino de la soberanía humana sobre la máquina.

Cómo es la isla de Jark, el enclave petrolero iraní del golfo Pérsico que Trump atacaría "solo por diversión"



El evento cerró con un debate sobre la ética en la programación de sistemas autónomos. El conferencista insistió en que la falta de un marco moral sólido en el desarrollo de software entrega el poder a estructuras burocráticas que buscan el control social por encima del bienestar individual.



La visita de Thiel a Roma se dio en un contexto de creciente interés del Papa Francisco por regular la inteligencia artificial. El Sumo Pontífice pidió en reiteradas ocasiones un tratado internacional que garantice que estos avances se utilicen para la paz y no para la guerra o la manipulación.