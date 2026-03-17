El Consulado General de Francia en Argentina presentó una guía destinada a asistir a ciudadanas francesas y franco argentina que viven o se encuentran en el país y atraviesan situaciones de violencia de género. La iniciativa fue "amadrinada" por la actriz y activista feminista Thelma Fardin y busca ofrecer herramientas concretas para la contención, orientación y acceso a la justicia, en coordinación con las autoridades locales.

"Que el Estado te crea es importantísimo, pero tener a los especialistas que te acompañan, como psicólogos y abogados es fundamental. Desde la Fundación Thelma Fardin nos hemos vuelto un referente en este tipo de recepción de casos donde las mujeres se encuentran totalmente desorientadas", expresó la artista, presente en el evento que se realizó la semana pasada en la Embajada francesa en el país, donde también participaron referentes en la temática.

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Durante la actividad, destacó la importancia de abordar la problemática de manera integral. “No es solamente hablar de cómo se reciben las denuncias y cómo se les da cauce, sino que también es importante hablar del empoderamiento económico”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que atravesar estas situaciones “empobrece” a las víctimas, tanto por las consecuencias directas como por los costos asociados a los procesos judiciales y terapéuticos.

"A pesar de la herida, el dolor y el trauma se puede seguir adelante y para eso es fundamental señalar todas esas violencias económicas a las que son sometidas las mujeres. Seguimos cobrando un 27% menos en los mismos puestos laborales, con las mismas capacidad, y esa desigualdad estructural hace que esas no se pueda salir de esos círculos", expresó.

En ese sentido, remarcó que la falta de independencia económica es un factor determinante en la perpetuación de estas situaciones. “Si no hablamos de estos temas se van a seguir profundizando”, afirmó, al tiempo que llamó a generar redes de contención y a incorporar herramientas, como educación financiera y el aprendizaje de nuevas tecnologías -como la Inteligencia Artificial-, para fortalecer la autonomía de las mujeres.

El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal.

Por su parte, el embajador francés en Argentina, Romain Nadal, remarcó que la violencia contra las mujeres constituye "una de las violaciones intolerables de los derechos humanos fundamentales y de la dignidad humana”. Además, describió que una de cada dos mujeres en Francia ha sufrido acoso o agresión sexual al menos una vez en su vida y que en 2024 se registraron 107 femicidios y más de 270.000 víctimas de violencia doméstica. “Es nuestro deber combatirla con la mayor determinación”, enfatizó.

"Esta lacra que afecta a todos los estratos de la sociedad no se limita a las agresiones físicas, sino que también puede ser psicológica o verbal", continuó diciendo. También destacó que, en octubre pasado, Francia acogió la IV Conferencia Ministerial de diplomacias feministas y dijo que la reacción ante este tipo de violencias "debe ser global", protegiendo rápidamente a las víctimas, "castigando a los agresores sin debilidad y previniendo mediante la concientización".

El cónsul general de Francia, Jean-Christophe Fleury.

En tanto, el cónsul general Jean-Christophe Fleury definió que el consulado "no es solo un edificio diplomático", sino que también es “un espacio de protección, un punto de anclaje y, a veces, un último recurso” para las víctimas. Explicó que el protocolo presentado se apoya en tres pilares: la escucha activa y profesional, la confidencialidad y la humanidad en el acompañamiento.

"Esta guía respeta el marco legal local y es complementario de los dispositivos existentes, basados en la cooperación. No se trata de sustituir a las autoridades argentinas, sino de asumir plenamente nuestro nivel de asistencia con protección hacia nuestras ciudadanas", puntualizó.

Dos casos paradigmáticos de violencia contra las mujeres

Durante su intervención, Nadal también hizo referencia a dos casos emblemáticos que reflejan la gravedad del problema a nivel global. Por un lado, recordó el crimen de las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni -asesinadas en 2011 en Salta- y mencionó que el papá de la primera de ellas, Jean-Michel Bouvier, estuvo en Argentina a principios de este mes para declarar ante el equipo especial de fiscales que investiga el expediente.

"Quiero reiterar aquí mi compromiso personal y el de Francia para que se esclarezca este doble femicidio, se determinen las responsabilidades y se lleve a los autores ante la Justicia", indicó el representante diplomático acerca de la causa que llegó a juicio en 2014, tuvo tres condenados, pero siempre fue cuestionada por presuntas irregularidades en diligencias policiales y judiciales.

"Este doble femicidio podría haber tenido lugar en Francia. El año pasado, el Caso de las violaciones de Mazan nos recordó de forma repentina y brutal la omnipresencia del sexismo y la cultura de la violación en nuestras sociedades", añadió en referencia al expediente que investigó a más de 50 hombres que abusaron sexualmente de Gisèle Pélicot, incluyendo su esposo, Dominique Pélicot.

Gisèle Pelicot.

"Honrando la dignidad de Gisèle Pélicot, hemos reafirmado nuestra determinación común de transformar la indignación en políticas concretas, a fin de que una mujer no tenga que sufrir lo indecible en las sombras", concluyó Nadal, al advertir que situaciones similares pueden ocurrir en cualquier país.

Qué dice la guía

La guía está dirigida a ciudadanas francesas en Argentina y que atraviesen situaciones de violencia de género. El documento ofrece información para reconocer distintos tipos de violencia (física, psicológica, sexual o económica) y detalla los pasos a seguir tanto en casos de emergencia como en situaciones que requieren asesoramiento, incluyendo los interlocutores a contactar y los recursos disponibles en ambos países. Puede descargarse a continuación: https://ar.diplomatie.gouv.fr/es/violencia-contra-las-mujeres-francesas-en-el-extranjero.

"Es un honor amadrinar esta iniciativa del Consulado de Francia en la Argentina", comentó Fardin acerca de la iniciativa. "En un país atravesado por movilizaciones ciudadanas que pusieron en el centro la lucha contra los femicidios y la violencia de género, sabemos cuán sensibles, urgentes y decisivos son estos temas. El primer paso hacia la libertad es que alguien escuche nuestra palabra y la aloje", agregó.

Entre las principales herramientas, se incluyen canales de contacto con el consulado, servicios de asistencia y redes de profesionales, como médicos, abogados y psicólogos, que pueden intervenir en el acompañamiento. Además, se brindan orientaciones sobre cómo realizar denuncias, tanto en Argentina como en Francia -dependiendo el lugar en el que se encuentre la víctima- y a través de la plataforma PNAV.

"La plataforma digital de acompañamiento de víctimas permite intercambiar a distancia, de manera confidencial, con policías y gendarmes especiamente formados y radicados en Francia. El chat protegido es accesible de forma gratuita través de internet las 24 horas, los 7 días de la semana, desde cualquier parte del mundo", aclara. Además, se pone a disposición una serie de recursos digitales y líneas de ayuda.

El protocolo también contempla la designación de referentes especializados, como los médicos Nicolás Garrigue y Anahí Kruger; la psicóloga Carolina Freda; y las abogadas Marie Olivier de Sanderval y Gabriela Cerrutti. Los datos de contacto actualizados están disponibles en la web oficial del consulado francés e indicar que el Whatsapp de emergencias consulares es +5491144703202.

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