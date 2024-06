“Nunca busqué revancha, quise darle justicia y reparación a esa niña que fui”, dijo Thelma Fardin este lunes luego de conocer el fallo contra el actor Juan Darthés, quien fue condenado en Brasil a seis años de prisión por violación tras la denuncia presentada por su colega.

Tras darse a conocer la sentencia por los hechos que ocurrieron en Nicaragua en 2009 durante una gira del show Patito Feo cuando Fardin tenía 16 años, la actriz compartió una carta abierta en sus redes sociales. En la publicación, le agradeció quienes la acompañaron en los momentos más difíciles y animó a las mujeres a que se pronuncien contra la violencia que padecen.

“Gracias a todas las personas que se atrevieron a contar sus historias, gracias por su coraje, gracias por sus demostraciones de amor, cuando nos encontramos en la calle. Luego de mi denuncia los llamados al 144 aumentaron un 1200 por ciento, hoy frente a la nueva realidad me pregunto a donde van a llamar las personas que sientan el coraje y la necesidad de hablar”, publicó Thelma en su cuenta de X.

Sobre este punto, es importante señalar que en la previa a oficializar el cierre del Ministerio de Mujeres, una de las primeras medidas del Gobierno libertario fue disolver el área destinada a prevenir la violencia de género. "¿Adónde van a llamar hoy las mujeres que viven violencia si la línea 144 está desmantelada?", lamentó la actriz en el cierre de la rueda de prensa que realizó tras conocerse el falló.

“Hoy al fin tenemos un mensaje contra la impunidad, pero sabemos que no es la realidad, de la mayoría de los casos. Hoy en Argentina solo el 15% de las denuncias consiguen condena y en América Latina la cifra es más triste, solo el 1%. Por supuesto, no hay nadie queriendo someterse a un proceso tan desgastante, doloroso y agotador por diversión, es aberrante que puedan siquiera imaginar algo así. Lo que hay es un sistema aún deficiente. Y para cambiarlo es que vamos a seguir trabajando. Hoy, con una cuota de esperanza”, escribió, sobre las escandalosas cifras en la región.

“GRACIAS. Gracias a todas las personas que me acompañaron, a todas las que me creyeron, me apoyaron, me sostuvieron. Los que vieron mi dolor de cerca, y me ayudaron a seguir adelante. Nunca busqué revancha, quise darle justicia y reparación a esa niña que fui. Quise poder mirar a los ojos a mis hijos y decirles que hice todo lo que pude para que el mundo al que los trajera fuera más justo”, sostuvo.

“Hoy este es un mensaje de esperanza para todas las personas que sufrieron y que actualmente están sufriendo violencia. Es la esperanza de que la justicia puede llegar. Por más poderosa que sea la persona, por más complicidad que encuentre por parte del sistema. Me dijeron que vaya a la justicia, y fui, la recorrí de punta a punta, viajé a Nicaragua, me sometí a pericias infinitas. Tuvimos que buscar justicia en Brasil a donde se fugó mi abusador. Acudimos a la cooperación internacional y hoy conseguimos un fallo histórico que sienta precedente para muchas otras víctimas”, relató.

“Pero la justicia la construimos entre todos, por eso es fundamental que si alguien te cuenta su historia, su dolor, no lo juzgues, no lo responsabilices. Necesitamos empatía y amorosidad para poder permitir que más personas hablen. Los prejuicios han sido siempre sobre las víctimas, cuando el juicio debe ser solo sobre los victimarios. La Justicia muchas veces no es reparadora, por eso debe serlo el entramado social”, resaltó, mientras le dedicaba un párrafo especial a la lucha feminista.

“Gracias infinitamente a mi abogada Carla Junqueira y mi abogado Martin Arias Duval por tanta dedicación. Gracias al invaluable equipo de Amnistía Internacional, con nombre propio; Luli Galkin, Paola García Rey, Laura Duran, Mariela Belski y muchos más. Gracias a Mariela Labozzetta por tu apoyo, gracias Luis Lozano por tener siempre la palabra justa. Y muy especialmente a Luciana Peker, por haber resistido tantos ataques y seguir a mi lado”, escribió.

“Gracias a las que se animaron a hablar y me permitieron romper el silencio. Gracias a mis compañeras que nunca me abandonaron a pesar de ser víctimas de agravios y difamaciones. A pesar de los intentos de derribarme, y a través mío a muchas otras, fuimos millones las personas que dijimos NO NOS CALLAMOS MÁS”, concluyó.

