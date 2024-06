La actriz Thelma Fardin ofreció una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional Argentina para abordar la resolución del caso por el cual condenaron a Juan Darthés por violación. Durante el encuentro, la joven indicó que "había perdido la fe en la Justicia", luego de que la primera resolución haya absuelto su colega. Sin embargo, celebró la sentencia revertida y consideró que se trata de "un mensaje de esperanza".

“Este es un escenario para el que no estaba preparada, había perdido la esperanza y la fe en la Justicia”, expresó Fardin al borde de las lágrimas. En la rueda de prensa también participaron Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Carla Andrade Junqueira, abogada de Thelma ante la justicia brasileña, y Martín Arias Duval, su letrado ante la justicia argentina.

A raíz del fallo favorable, la actriz consideró que "esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para las personas que estén sufriendo algún abuso, que piensen que hay una posibilidad de reparación en la Justicia por mas que la persona a denunciar sea muy poderosa".

Además, insistió en que de ahora en más se debe "construir una sociedad desde la empatía", remarcando que "si tenés a alguien al lado, empatizá y no le preguntes por qué tardó tanto en hablar". "Es un día con muchas emociones. Estoy muy movilizada. Gracias a las personas que se animaron a hablar después de muchos años. Nos pusieron trabas en la rueda", remarcó Fardin.

"Gracias a mi equipo por confiar en mi palabra, por creer en mí y por poner las herramientas en este caso tan complejo. Sin este equipo no hubiéramos llegado hasta acá", añadió. "No sabíamos el impacto que podía generar esto, pero cuando se generó nos hicimos responsables y salimos adelante. Nos tocó sentarnos en muchos escenarios muy adversos", explicó la víctima.

Consultada por la prensa sobre si alguna vez pensó en bajar los brazos, Fardin aseguró que "no" fue así: "Nunca pensé en bajar los brazos". "El nivel de apoyo y la importancia de que mi voz fuera la de muchas otras me llevó a asumir la responsabilidad de seguir adelante. No me olvido de muchas otras que siguen sufriendo violencia y sigo estando disponible para todas ellas”, enfatizó.

Juan Darthés fue condenado a seis años prisión en Brasil en régimen abierto, es decir, podrá trabajar pero debe volver a dormir a la cárcel todas las noches, informaron allegados a la actriz. Los jueces anunciaron en una audiencia virtual que revocaron la absolución en primera instancia y dictaron la pena por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por Fardin, quien afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de Patito Feo, cuando era menor de edad. En ese momento, Darthés tenía 45 años y la víctima 16.

El actor de Dulce amor y Los ricos no piden permiso, que siempre aseguró ser inocente, viajó a Brasil, de donde es oriundo, y el juicio continuó en ese país.

La palabra de los abogados de Thelma Fardin

La abogada de Fardin en Brasil, Carla Andrade Junqueira, reveló que sintió "vergüenza" con el primer fallo, el cual dictaminó la absolución de Darthés, pero en esta ocasión "el tribunal hizo justicia al valorar la prueba de manera consistente" avalada por los derechos internacionales.

"Tres fiscalías de tres países distintos entendieron que había autoría material del hecho. A pesar de todos los esfuerzos de las defensas para dejar de lado los precedentes internacionales sobre la valoración de la prueba, no lograron evitarlo", precisó la abogada.

Y añadió: "Este es un precedente feliz en Brasil, porque la palabra de la víctima tuvo fundamental importancia. Teníamos un robusto conjunto probatorio que no dejaba dudas en la materialidad del hecho".

En tanto, el abogado de la actriz en Argentina, Martín Arias Duval, remarcó que “es inédito que tres ministerios públicos de Argentina, de Nicaragua y de Brasil hayan colaborado en mandar a Juan Darthés a juicio”.

Sumado a esto, destacó la importancia de los testimonios de las víctimas. “Todos sabemos que los delitos de esta naturaleza se producen en soledad, entonces el testimonio de la víctima cobra una relevancia muy importante. Por eso el resultado es reparador".

"Creo que esto nos da una luz de esperanza de que, afortunadamente, se empiezan a romper estereotipos y prácticas que tienen que ver con un modo de pensamiento que no hacen más que revictimizar a la víctima una y otra vez”, afirmó.

Consultados sobre si la prisión para Darthés ya es efectiva, Arias Duval explicó que "sí, pero se hará una vez que quede firme la sentencia". "Hasta que no quede firme no se va a ejecutar”, subrayó.

“Existe una instancia recursiva. Obviamente, a medida que se va avanzando los motivos que se pueden invocar cada vez son menores y no quiero dejar de señalar, más allá de que no voy a dar detalles sobre los votos en particular, fue una sentencia muy contundente y muy robusta en términos de conclusiones, análisis probatorios y aplicación del derecho internacional y de Brasil. Siempre existe para el condenado una instancia recursiva”, añadió.

Por su parte, la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, destacó la credibilidad en el testimonio de la actriz. “Los jueces centraron el rol de poder que tuvo Juan Darthés hacia Thelma Fardin. Eso va a contramano de lo que suele hacer la Justicia poner solo el ojo en las víctimas”, celebró.

También se refirió a la recolección de pruebas y al proceso judicial, detallando que "Thelma fue sometida a 9 pericias". "En todo momento se dedicaron a hurgar en su vida privada. Buscaban la fisura en su testimonio. Además, declaró tres veces. Darthés solo una vez y se negó a responder preguntas e intentó suspender el juicio cuatro veces. En todo momento se dudó de Thelma. Se sacaron 10 líneas telefónicas en su nombre para intimidarla a ella y su entorno”, reprochó.