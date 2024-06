El juicio contra el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, acusado por su sobrina y exempleada de nueve hechos de abuso sexual, entró en un momento clave luego de que la querella diera sus alegatos finales y pidiera una condena a 22 años de prisión por los hechos sucedidos entre 2017 y 2018.

Este lunes 10, Alperovich, de 69 años, escuchó los comentarios de cierre ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada crucial del juicio, que entró en su etapa final, se llevó a cabo a sala llena y bajo la atenta mirada de los hijos del dirigente justicialista.

En ese contexto, la querella, integrada por Carolina Cymerman y Pablo Rovatti, pidió una condena a 22 años de cárcel por considerarlo responsable de haber cometido "múltiples hechos de abuso sexual de variada naturaleza" en perjuicio de "F.L.", su "entonces secretaria privada y sobrina segunda", cuya identidad permanece bajo anonimato.

Frente al juez Juan Ramos Padilla, los querellantes también solicitaron que desde esta tarde el acusado quede bajo vigilancia policial hasta que se dicte sentencia, y que en caso de dictarse sentencia condenatoria quede detenido preventivamente hasta que el fallo quede firme.

"Es culpable de todos los hechos de los que se lo acusan, los abusos quedaron probados en todos los casos, vimos que la víctima se negaba y decía que no, y se daba en un contexto de asimetría de poder muy claro", indicaron los abogados.

José Alperovich compareció ante los tribunales porteños para presenciar los alegatos finales de la querella.

Los alegatos finales de la querella contra José Alperovich

"José Alperovich es el autor de todos los hechos", expresó Carolina Cymerman al iniciar el alegato que, junto a su colega Rovatti, desarrollaron a lo largo de cuatro horas. En tanto, se refirió a los múltiples casos de abuso sexual alegados, tres tentativos y seis agravados.

La letrada clarificó que Alperovich es responsable del delito ocurrido tanto en Capital Federal como en San Miguel de Tucumán durante la campaña de 2019, argumentando que el exgobernador se valió de su poder político y familiar para cometer los delitos.

"Se puede afirmar, más allá de toda duda razonable, que José Alperovich es el autor de todos los hechos que ocurrieron en diferentes domicilios ubicados tanto en esta ciudad como en San Miguel de Tucumán y en el vehículo de Alperovich, en el contexto de las salidas diarias (para la campaña 2019)", indicó.

Recta final en el juicio contra el exgobernador Alperovich por abuso sexual contra su sobrina

A continuación, la abogada de la denunciante y sobrina del exsenador tucumano describió minuciosamente todos los cargos que fueron tenidos en cuenta en la elevación de la causa a juicio oral, basados en la declaración judicial de la denunciante del pasado 5 de febrero.

"En febrero de 2018 -en plena campaña electoral - iniciaron los tocamientos en el vehículo particular de Alperovich. Son escenas sucesivas que dejaron a F.L. una impronta traumática por la situación de indefensión: en un auto en movimiento no hay adonde ir. Las visitas se organizaban muchas veces en autos particulares. Muchas veces volvían los dos solos. Él decidía cuándo se volvía con gente y cuando solo con ella. Estos tocamientos en los traslados dentro del vehículo particular de Alperovich eran habituales", indicó Cymerman.

En otro momento, la querella se refirió al supuesto "complot armado" que Alperovich denunció en su contra al manifestar su inocencia la semana pasada, indicando que se trataba de una "denuncia falsa enmarcada en una campaña sucia" preparada por sus "enemigos" Carlos Cisneros (diputado nacional) y David Mizrahi, exconcejal de San Miguel de Tucumán y expareja de la denunciante. "Nada de esto resulta creíble ni verosímil: no tiene ningún sentido", indicaron.

Para la querella la negación de todos los hechos por parte de Alperovich "ataca la credibilidad de la víctima sobre la base de la idea de que todas las víctimas deben comportarse según un modelo único".

Hacia el cierre, los abogados le pidieron al juez Ramos Padilla que condene al exsenador por los hechos de abuso sexual simple, gravemente ultrajante y agravado a la pena de 22 años de prisión, dada "la gravedad del injusto". También pidieron, en caso de condena, su encarcelamiento preventivo hasta tanto quede firme la sentencia con el fin de evitar el "riesgo de fuga" surgido del "poder que todavía tiene" el acusado.

La declaración de José Alperovich en el juicio en su contra: "No la abusé, soy un muerto en vida"

Cómo sigue el juicio

Por su parte, Alperovich, que permaneció durante la audiencia con la mirada baja, se tomó su tiempo para explicar en primera persona cómo viene atravesando no solo el proceso, sino también cómo le afectó desde lo íntimo y familiar. "Lo que me está pasando no se lo deseo a mi peor enemigo… y la verdad es que me cambió la vida, doctor", le dijo al magistrado Ramos Padilla.

Después del pedido de la querella, vendrá el turno del fiscal Sandro Abraldes para que realice su alegato final y eventual pedido de condena; mientras que la defensa del exsenador tucumano, a cargo de Augusto Garrido, hará sus comentarios de cierre el 12 de junio, dos días después de las partes acusadoras.

Superada esa etapa y si así lo considera a bien el acusado, tendrá la oportunidad de brindar sus últimas palabras y exponer su punto de vista de todo el proceso. A partir de ahí el juez Ramos Padilla dará por clausurado el juicio e informará la fecha de lectura del veredicto.

