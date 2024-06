El fiscal general de la Cámara del Crimen, Mauricio Viera, solicitó este lunes 10 que el tribunal confirmara el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en el marco de la causa por abuso sexual iniciada por su exsecretaria Melody Raskaukas, y que con esa decisión fuera enviado a juicio oral.

El dictamen del fiscal se radicó en segunda instancia y, ahora, la Sala VII de la Cámara del Crimen, integrada por los jueces Juan Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Pinto, definirá si hace lugar al pedido referido a un caso que sacudió al arco político por la gravedad de las acusaciones contra uno de los hombres más fuertes del justicialismo.

Espinoza, que encara su tercer período como intendente del partido bonaerense de La Matanza, está procesado en primera instancia por los delitos de "abuso sexual simple en concurso real con desobediencia", debido a que intentó contactar a su denunciante, una modelo que había contratado como secretaria privada en mayo de 2021.

Los argumentos de la Fiscalía contra Espinoza

El titular de la fiscalía de dicha dependencia judicial fundamentó su pedido a razón de los elementos que componen el expediente contra Espinoza. Entre ellos, valoró el testimonio de la víctima, la prueba central, pero también que efectivamente Espinoza estuvo en el lugar donde ella relató que ocurrieron los hechos en 2021.

Vieira también ponderó que en los delitos sexuales la legislación establecía un criterio amplio para analizar la prueba porque se trataba de hechos que ocurrían en la intimidad y sin testigos.

Además, el dictamen resaltó que los argumentos de la defensa de Espinoza "no alcanzaron" para revertir el procesamiento, y se reservó la posibilidad de ampliar los fundamentos en base a nuevas pruebas que pudieran surgir vinculadas a grabaciones de audio e imágenes que presentó la denunciante.

El caso llegó a la Cámara del Crimen luego de que la jueza de instrucción, María Fabiana Galetti, dictara procesamiento y embargo millonario de Espinoza el 15 de mayo pasado, reactivando así una causa de 2021 que había quedado en suspenso a pesar de dos pedidos de sobreseimiento, según indicaron desde el entorno del intendente cuando apelaron el procesamiento.

Por su parte, el tribunal de la Sala VII fijó el 19 de junio como plazo máximo para que las partes amplíen sus fundamentos, por lo que se espera una presentación de la defensa de Espinoza luego del pedido del fiscal Vieira. Luego de eso quedarán en condiciones de resolver si confirmaban el procesamiento -y posterior juicio oral- de Espinoza o si aceptaban el planteo de la defensa y lo sobreseían .

El caso se daba en paralelo a otro expediente por delitos sexuales contra un dirigente político. Hoy comenzaron los alegatos en el juicio oral contra el ex gobernador de Tucumán y ex senador nacional José Alperovich por abuso sexual y violación contra su sobrina y ex asistente privada.

Qué dice la denuncia contra Espinoza

Espinoza, quien ejerce por tercera vez la titularidad del municipio bonaerense desde 2019, se enfrenta a acusaciones de abuso sexual presentadas por su exsecretaria Melody Raskaukas.

La denuncia, fechada el 3 de junio de 2021, fue interpuesta ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y refirió a hechos que habrían ocurrido cuando se desempeñaba como secretaria privada del jefe del municipio más populoso del país.

Según la denunciante, que tenía entonces 32 años, Espinoza la abusó sexualmente mediante tocamientos impúdicos tres veces entre el 3 y el 10 de mayo de 2021, en su departamento del barrio porteño de San Telmo, alrededor de las 21:30 horas.

Los hechos alegados ante la jueza Galetti habrían ocurrido cuando ocupó el cargo de secretaria privada de Espinoza en mayo de 2021, luego de que su exnovio y conocido del jefe comunal, Gustavo Cilia, los pusiera en contacto. En tanto, este vínculo plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y relaciones personales que podrían haber influido en los eventos subsecuentes.

En uno de los encuentros, Espinoza habría solicitado masajes, bajándose los pantalones, se habría encontrado agitado e "iba cada 15 minutos al baño", habría forcejeado con ella dejando moretones en sus piernas y brazos, roto la camisa, mordido el labio y los pezones y habría intentado obligarla a practicarle sexo oral. De todas estas acusaciones hay imágenes y capturas de pantalla que fueron presentadas por la denunciante ante la justicia.

La versión de los hechos presentada por Rakauskas también incluye detalles escalofriantes de los presuntos encuentros con el intendente. En declaraciones al programa de televisión "La Cornisa", conducido por Luis Majul, la modelo afirmó: "Espinoza se abalanzó sobre mí, hubo un forcejeo cuerpo a cuerpo y trató de bajarme los pantalones".

Y durante ese lapso, el imputado comenzó a besarle la zona de sus pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía "quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien" y le pedía que le practicara sexo oral.

Durante la escena, la denunciante dijo que el intendente quiso desvestirla contra su voluntad, llegando a romperle la camisa que llevaba puesta, además de intentar sacarse su ropa interior. "Bueno lista ya está se terminó todo, me voy, ya está no te preocupes. Sos una boluda, no sabés lo que te perdés pero bueno, allá vos", fueron las palabras de Espinoza, indicó Rakauskas, luego de que fracasara en su intento.

La defensa de Espinoza

Por otro lado, la defensa de Espinoza trató de desacreditar las acusaciones presentadas por Rakauskas, a través de la presentación de testimonios de las coordinadoras de la secretaría privada que sugieren un comportamiento inusual por parte de la denunciante durante su breve tiempo en la municipalidad. Estas declaraciones, junto con informes médicos que señalan problemas de salud mental preexistentes en la denunciante, fueron utilizadas para cuestionar la veracidad de sus afirmaciones.

Sin embargo, la jueza Galetti hizo hincapié en la validez de las pruebas presentadas por Rakauskas, al menos como indicios de la investigación. En particular, un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que señala registros telefónicos que sitúan a Espinoza en las cercanías del domicilio de Rakauskas en el momento en que supuestamente ocurrieron los hechos.

"El relato de la víctima asegurando haber sufrido esos tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin autorización, se encuentra respaldado con las conclusiones de los especialistas en la materia que la entrevistaron durante el desarrollo de la pesquisa dando cuenta de los efectos producidos en ella a partir de lo ocurrido”, sostuvo la magistrada en su procesamiento.

Además, la jueza Galetti tuvo en cuenta las grabaciones proporcionadas por Rakauskas, donde se figuran varias conversaciones y audios que parecen involucrar al "amigo de Espinoza" y exnovio de la denunciante, con quien mantenía una relación extramatrimonial en aquel entonces. El material, que incluyen audios, capturas de pantalla, fotos del cuerpo de la mujer, registros de antenas de telefonía y chats privados, también está bajo la inspección del tribunal.

De hecho, en ese encuentro el hombre lleva la propuesta de Espinoza de retirar la denuncia con un escrito para presentar en el juzgado. Y allí el intendente habla por teléfono con ella cuando la justicia había dictado una prohibición de acercamiento de 500 metros y de tener cualquier tipo de contacto. Por eso también fue procesado por desobediencia.

Por su parte, Espinoza dijo que se trata de "una mentira armada" y defendió su inocencia en un comunicado oficial de la intendencia de La Matanza.

Además, resaltó una supuesta maniobra para perjudicarlo, al afirmar que la fiscalía pidió dos veces su sobreseimiento en 2022 y 2023, pero la causa quedó en suspenso. "Estoy frente a acusaciones falsas que buscan manchar mi reputación y mi trayectoria política", dijo Espinoza.

