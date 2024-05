Mónica Macha: "En el caso de Espinoza, mi primer sentir es apoyar a la víctima"

Mónica Macha, diputada de UxP, se pronunció sobre la denuncia de abuso sexual contra Fernando Espinoza, intendente de La Matanza: "Para mí es importante este emblema que para muchas compañeras ya es parte de un modo de reconocernos, que es el 'yo sí te creo'", manifestó. Por otra parte, sostuvo que las relaciones familiares "no debería ser ni un factor habilitante ni un factor inhibidor" para ocupar un cargo político. "La atención no debería centrarse en si los Milei son hermanos, sino en la destrucción que producen en el país", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mónica Macha es diputada nacional de Unión por la Patria por la Provincia de Buenos Aires. Además, es presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara de Diputados. Había sido senadora de la Provincia de Buenos Aires por la primera sección electoral en el año 2013 y secretaria de Políticas Sociosanitarias y de Abordajes Integrales del municipio de Morón.

¿Qué piensa de la denuncia por abuso sexual que recibió el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza?

Querría en principio poner como en contexto que cuando hay situaciones de abuso y denuncias de abusos y violaciones, estamos tocando un tema que es un tema central en nuestra sociedad. Pocas veces fue puesto en el lugar de relieve que para mí tiene. Yo creo que la violación y los abusos son parte de una institución política en nuestras sociedades, con lo cual entiendo que es un problema social, político, de salud pública y cultural.

En este contexto tiene todas las complejidades que implica cuando aparece una denuncia, cuando sucede un hecho de estas características y que genera, obviamente, toda una discusión en la sociedad. A partir de mi militancia feminista, transfeminista, y por todo ese desarrollo en el que me fui encontrando y en el que fui creciendo también, mi primer sentir es apoyar a la víctima, porque entiendo que en esa instancia es muy fuerte para una persona tener que hacer una denuncia de estas características.

Creo que ahí está el hecho traumático del ataque o de la situación, pero también ese trauma se intensifica si lo que viene después es un intento de silenciamiento de todo el proceso. Me pregunto cómo marcar una diferencia cuando una mujer hace una denuncia de estas características. Por eso, para mí es importante este emblema que para muchas compañeras ya es parte de un modo de reconocernos, que es el "yo sí te creo".

Axel Kicillof se mostró con Fernando Espinoza, luego de que se conocieran las denuncias por abuso del intendente de La Matanza.

Tras confirmarse el procesamiento de Fernando Espinoza, el partido dirigido por su esposo, Martín Sabbatella, publicó un comunicado pidiendo actos de justicia reparadora para los casos de abuso sexual. ¿Cuál sería, en este caso, un acto de justicia reparada?

En principio, hay un proceso judicial en marcha y hay que ver qué es lo que se plantea desde esta institución. Para mí, un acto reparador también es salir con el comunicado de nuestro partido, Nuevo Encuentro. Eso también tiene que ver con un acompañamiento. Es cierto que todo el tiempo estamos con el ruido del principio de inocencia y demás, pero es un tema muy complejo.

Creo que, de un modo o de otro, todos tomamos una posición, aunque todavía falte ese proceso judicial. Aunque también hay otros procesos, el cultural y el social, en donde las personas también toman posición. Entonces, ese es el posicionamiento que desde nuestro espacio político es el que intentamos expresar con el comunicado.

Alejandro Gomel (AG): Mientras se investiga el caso, ¿corresponde que Espinoza se corra de su puesto político?

Creo que hay instancias en las que no me siento en condiciones de plantear qué es lo que tiene que hacer él. Yo, desde mi lugar, como feminista, como presidenta de la comisión, como parte de Nuevo Encuentro, y con un partido que desde su fundación hace 20 años es feminista, tomo esta posición, pero no me siento en condiciones de poder plantear una conclusión ni para un lado ni para el otro en ese sentido.

AG: ¿Y con respecto a la posición que ha tomado el Ejecutivo provincial? ¿Esperaba alguna condena o se imaginaba una reacción así?

Ahí hubo expresiones de la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia, Estela Díaz. por lo que leí en redes, en un reportaje que le hizo Sandra Russo, señaló que viene por delante un proceso judicial que ya está en marcha.

Yo puedo hablar por mí y por mi organización, sobre las actitudes o los modos en que cada cada espacio fue planteando una posición. La nuestra es retomar el diálogo con esas personas, porque es un tema muy sensible y que para mí es un tema político. Entonces, creo que en ese punto es importante que cada una de las personas que toman la decisión de expresarse lo puedan hacer directamente con su voz y yo no estar ni interpretando ni citando a otras personas.

Claudio Mardones (CM): Quisiera abordar un tema que ha sido bastante comentado últimamente, específicamente en relación con la reciente sesión en la Cámara de Diputados. Durante esta sesión, se trató el emplazamiento para debatir el presupuesto universitario y se destacó un quórum significativo, con 152 votos provenientes de distintos sectores políticos. Sin embargo, también surgió la cuestión sobre el intendente Espinoza y su procesamiento, lo que generó tensiones entre los diferentes partidos representados. En el transcurso de la sesión, tanto el PRO como el oficialismo intentaron llevar el tema del intendente Espinoza al recinto, pero la posición de Unión por la Patria no coincidió con la idea de expresar un repudio hacia él, especialmente después de su procesamiento. Esto condujo a que ninguno de los planteamientos impulsados por estos sectores prosperara. ¿Cuál es su interpretación de lo ocurrido durante esta sesión? ¿Qué opina sobre el hecho de que no se haya avanzado con ningún planteo relacionado con el intendente Espinoza, a pesar de los intentos del PRO y del oficialismo?

Entiendo que la situación puede resultar un tanto técnica, pero permítanme aclarar lo sucedido durante la sesión. Cuando la diputada Silvia Lospennato solicitó el apartamiento en reglamento, desde nuestra bancada se le indicó que no había ningún expediente presentado, por lo tanto, el apartamiento carecía de sentido en ese momento. Es que, habitualmente, se solicita un apartamiento del reglamento para tratar un proyecto específico con un número de expediente correspondiente, pero en este caso, no existía tal expediente.

La diputada Cecilia Moreau sugirió que Lospennato y yo elaboremos la declaración y la presentaremos formalmente, para que luego se pudiera debatir. Sin embargo, se procedió a votar el apartamiento del reglamento, y nuestra bancada votó en contra debido a esta cuestión técnica: la ausencia de un expediente asociado a la declaración propuesta.

Si hubiera existido un expediente, seguramente habríamos apoyado el apartamiento del reglamento. No obstante, es importante resaltar que nuestra preocupación principal durante la sesión fue mantener la institucionalidad del Congreso. En ocasiones, se observan situaciones que no se ajustan al reglamento de esta institución tan reglamentarista como el Congreso, y en un intento por resguardar un poder de la democracia independiente y que tiene sus propias reglas.

Entonces, la discusión se centró más en ese punto, no en no acompañar una declaración, no había declaración en el momento en que se votó un apartamiento del reglamento.

El parentesco familiar, una práctica habitual dentro de la política

Yo recuerdo una nota de Noticias sobre la cantidad de legisladoras en las cámaras de las provincias de Buenos Aires, tanto en el Senado y en Diputados, y en cámaras de un solo cuerpo en otras provincias. En ella se comentaba que para cumplir el cupo, la mayoría o un porcentaje importante eran familiares de quienes ya eran diputados o intendentes o gobernadores. Viendo que usted es la esposa del fundador del partido que usted integra, y las críticas que hace Milei a lo que denomina “la casta", me gustaría tener su propia reflexión sobre el grado de relación de los familiares en la política y específicamente en el caso de las mujeres.

Estoy completamente de acuerdo en que el vínculo familiar no debería ser ni un factor habilitante ni un factor inhibidor para ocupar una posición. Creo firmemente que la idoneidad de una persona para desempeñar un cargo debe evaluarse en función de su trayectoria, su trabajo y su compromiso político, más que simplemente basarse en relaciones familiares.

Es fundamental que se ponga el foco en las habilidades y capacidades individuales de cada persona, independientemente de su parentesco. En lugar de dar por sentado que el vínculo familiar lo dice todo, debemos analizar detenidamente la experiencia y el compromiso de cada candidato o candidata.

Javier y Karina Milei, rodeados de suspicacias política desde que están el poder.

En este sentido, celebro el avance que hemos logrado con leyes como la Ley de Cupos y, más recientemente, la de Paridad de Género. Estas leyes han permitido que muchas mujeres accedan a cargos políticos y puedan construir referencias sólidas en el ámbito legislativo. Esta apertura ha ampliado significativamente las oportunidades para las mujeres en la política.

Le voy a poner el propio ejemplo de Cristina Kirchner con Néstor Kirchner. Evidentemente, Cristina Kirchner tiene valores por sí misma y que lo ha demostrado completamente. Cuando usted ve, en el caso del actual Gobierno nacional, a la hermana del Presidente, ¿qué le genera?

La situación de Javier Milei y Karina Milei me genera una gran preocupación, pero creo que la discusión no debería centrarse en si los Milei son hermanos, sino en la destrucción que producen en el país. Cuando se forma un gobierno o se llevan a cabo acciones políticas, se eligen personas en base a su formación, experiencia y confianza.

El problema radica en que considero que estas personas están promoviendo políticas que podrían tener consecuencias destructivas para Argentina. Están abriendo la puerta a situaciones que podrían comprometer la soberanía del país y los derechos de sus ciudadanos. En lugar de proteger los intereses nacionales y promover el desarrollo del país, parecen estar abogando por medidas que podrían llevar a una nueva forma de colonización, sin considerar las necesidades y proyectos de la población argentina.

Recientemente, durante actividades conmemorativas en distintos barrios de Morón, pude ver de primera mano la difícil situación que enfrentan muchas familias humildes y trabajadoras. En un comedor comunitario, donde una compañera generosamente abre las puertas de su casa para alimentar a 140 familias cada día, pude ver la solidaridad y el esfuerzo de la gente por sobrellevar tiempos difíciles. Es inaceptable que en un país tan rico como Argentina, la gente tenga que enfrentarse a estas dificultades.

Por eso, mi preocupación por Javier Milei, Karina Milei y su gabinete no radica en su relación familiar, sino en las políticas que están impulsando y en cómo estas podrían afectar negativamente a la población argentina.

