Gabinete en crisis: sin ley Bases y con internas, Milei usa fusibles para darle un giro a la gestión

El show que montó en el Luna Park no le sirvió a Javier Milei para eclipsar una semana de crisis total de su gobierno, con flancos visiblemente castigados. Uno de sus principales funcionarios, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tiene las horas contadas, la economía aparece con signos de caída y su principal proyecto legislativo, la ley Bases, corre riesgo de naufragio, algo que el oficialismo ya reconoce sin pudor. Con la Iglesia, por si fuera poco, aparece un nuevo round.

La idea del miércoles para La Libertad Avanza fue mostrar a un jefe de Estado que no perdió conexión “con la gente” y bajo ese objetivo se conformó un espectáculo con la estética de sus mejores momentos de campaña electoral. “Fue la muestra de que nosotros somos el nuevo peronismo, que representamos a la perfección a las clases populares”, comentó sobre el evento uno de los principales colaboradores del líder libertario.

Sin embargo, el evento no logró tener un efecto duradero en la agenda pública, dominada primero por datos alarmantes de la economía que el Presidente no desconoció pero que trató de minimizar, fiel a su estilo, un día posterior a su show en una entrevista con LN+. Por caso, según datos oficiales, la recesión se profundizó en marzo ya que la economía sufrió un desplome del 8,4% interanual, el dato de mayor impacto en cuatro años. Mientras que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se amplió el jueves un 45% aunque tuvo un retroceso ayer, para ubicarse en un 36,9%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para el jefe de Estado, las cifras de la actividad económica eran previsibles pero sostuvo que habrá reactivación. Y descartó problemas con el valor de la divisa informal: “Esto no es una corrida porque para eso el Banco Central tendría que estar vendiendo dólares y hoy está comprando”, planteó. Con el agregado de que volvió a insistir en que su gestión requiere la ley Bases para plasmar reformas y cargó contra los senadores por no aprobar el texto.

¿Milei tiene un plan B ante este panorama?

En el círculo íntimo del Presidente, tal como pudo saber PERFIL, ven que el recorrido de la iniciativa está empantanado, con acuerdos que no maduraron, y no descartan que las negociaciones se caigan de manera definitiva, así como sucedió en febrero pasado con el proyecto en la Cámara de Diputados. Existe la sensación de que el oficialismo ya cedió todo lo que pudo y no posee margen. Otro escenario de fracaso parlamentario.

¿Milei tiene un plan B ante este panorama? Cerca suyo, dicen que sí porque sin ley el Gobierno avanzará vía decretos y resoluciones en temas como minería e hidrocarburos. Hasta mencionan que artículos que figuran en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones podrían plasmarse con la sola firma del jefe de Estado. Empero, también reconocen que “no es lo ideal” porque los decretos y resoluciones probablemente sean judicializados, algo que en LLA ya experimentaron con el DNU 70/2023, específicamente con el capítulo laboral, que quedó suspendido. Por el momento, la ley todavía no consiguió dictamen en el Senado y pasó a un cuarto intermedio.

A este escenario, se añade todo el ruido que se generó, desde el propio oficialismo, con la futura partida del ministro coordinador. Una tensión que cerca de Milei, como contó este medio a principios de mes, maquillaron pero no ocultaron, y que comenzó en los últimos días de febrero. En el verano, el incremento de los sueldos de los funcionarios del Poder Ejecutivo gracias a un decreto que redactó un integrante de la Jefatura de Gabinete de confianza de Posse generó el primer cimbronazo.

Luego, chocó con Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, por falta de velocidad en las designaciones, con la amiga íntima de Milei en el gabinete, Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, por recursos para su cartera, y el líder libertario, al momento de hablar de sus ministros en las entrevistas, dejó de mencionarlo. También tuvo diferencias con Santiago Caputo, el hombre de mayor confianza del Presidente. En su última aparición pública, Milei no descartó que Posse termine afuera, previa evaluación de su elenco, tras lo que pase con la ley Bases. Un dato más que habla a las claras de que la relación está terminada, sin ninguna posibilidad de retorno: pese a lo que circuló desde el lado del ministro cuestionado por Milei, no recibió invitación para el acto en el Luna Park ni tampoco para el evento que encabezará el jefe de Estado por el 25 de Mayo en Córdoba.

“Hay que ver si está dentro de la lógica del protocolo”, fue la última frase que lanzó el Presidente en torno a la participación del ministro coordinador en la actividad de este sábado en la provincia mediterránea. Está claro que su presencia en Córdoba no tiene nada que ver con el protocolo y mucho con que el jefe de Estado ya lo da afuera.

Manuel Adorni, vocero presidencial, indicó que el jefe de Gabinete “es Nicolás Posse y nada está en duda”. El portavoz recordó que “el gabinete son todos los ministros y cada uno de los funcionarios que lo acompañamos” y aseguró: “Todos estamos en evaluación permanente, fue lo que expresó el Presidente”.

“El Presidente no retrasa decisiones. Cuando toma una decisión, sigue hacia adelante”, sostuvo el vocero. “No hay que darle más vueltas al tema”. Aclaró que “si hay algún cambio en el gabinete será cuando el Presidente tome la decisión en virtud de estas variables, y lo comunicaremos”, y bromeó: “Excepto que al que saque sea a mí, ahí lo comunicará quien venga a mi posición”.

En ese sentido, remarcó: “Lo que sí es cierto es que somos un equipo muy unido, independientemente de los cambios que hubo en el medio, y eso va a seguir siendo así durante todo lo que quede de gestión”, cerró sobre el tema. Sin embargo, lejos de los micrófonos, en Casa Rosada reconocen que la decisión ya está tomada y, como dijo el propio Milei, la ley Bases (su aprobación o estancamiento) será el punto de quiebre.

Más allá de esta situación, la semana de Milei además terminará con referencias en el tedéum por parte del obispo porteño, Jorge García Cuerva, a la situación social, con más de una crítica, como dice un dirigente social ligado a la Iglesia que lo conoce. Cuerva es un cuadro eclesiástico que supo trabar vínculo con dirigentes de todas las vertientes del peronismo gracias a su trabajo en barrios carenciados bonaerenses, se identifica con

las ideas del papa Francisco y tiene un estilo llano y directo, sin vueltas. De hecho, en sus últimos discursos ya marcó diferencias con el Gobierno, sobre todo ante las palabras de odio y la discontinuidad de políticas sociales. En Balcarce 50 saben de los cuestionamientos y dicen: “Son los curas que se acuerdan de los pobres cuando no está el peronismo”.