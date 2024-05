El colectivo Actrices Argentinas se refirió a la denuncia por abuso sexual y desobediencia del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, cuestionando su permanencia en su cargo frente al municipio bonaerense. Sumado a esto, instaron al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, "a romper el silencio que avala este tipo de delitos".

"Nos preguntamos si un hombre procesado por abuso sexual va a seguir ocupando el cargo de Intendente del municipio más grande de PBA [Provincia de Buenos Aires]", afirmaron desde el colectivo, a través de una publicación en su cuenta de Instagram acompañada por los hashtags "No nos callamos más", "Cumplimiento de la ley Micaela" y "Justicia para todas las víctimas de abuso".

En medio del silencio político sobre el caso de abuso, Fernando Espinoza apareció con Axel Kicillof en La Matanza

Sumado a esto, describieron lo ocurrido según la denuncia: "Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, fue procesado por abuso sexual simple y desobediencia. La denunciante era su secretaria y había sido contratada 'en negro'". Asimismo, subrayaron que, "luego de la denuncia, el funcionario violó las restricciones impuestas e intentó contactarse con ella. La Jueza Fabiana Galletti agrega a la acusación de abuso sexual un claro abuso de poder en sus argumentos para el procesamiento", indicaron.

A raíz de la situación, desde Actrices le exigieron al gobierno provincial que se refiera al tema. "Instamos a la Ministra de Géneros de PBA, Estela Díaz y al Gobernador Axel Kicillof a romper el silencio que avala este tipo de delitos. Pedimos Justicia para la denunciante de Fernando Espinoza", subrayaron.

El pedido del colectivo tuvo lugar unas horas después de que el mandatario provincial se mostrara junto a Espinoza en un acto político en Lomas del Mirador por la entrega de móviles para la guardia urbana municipal, donde además el gobernador firmó la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal. La convocatoria fue al día siguiente de que se conociera la decisión de la Justicia de procesar al jefe comunal por abuso sexual.

Tras ese acto, desde el municipio emitieron un comunicado sobre la situación judicial del intendente. En el texto, remarcaron que el procesamiento "no está firme" y que "se encuentra en etapa de apelación". Por esos motivos, aclararon que "no se abundará en detalles relacionados con la causa", ya que está "a consideración de la Cámara y no corresponde exponer sus circunstancias".

Sumado a esto, subrayaron que se trata de una denuncia "absolutamente falsa", ante lo que indicaron que ya hubo dos pedidos previos de sobreseimiento de Espinoza, realizados en agosto de 2022 y diciembre de 2023.

La causa contra Espinoza

Espinoza, quien ejerce por tercera vez la titularidad del municipio bonaerense desde 2019, se enfrenta a acusaciones de abuso sexual presentadas por su exsecretaria. La denuncia, fechada el 3 de junio de 2021, fue interpuesta ante la Oficina de Violencia Doméstica, donde la mujer alega haber sido agredida sexualmente por el intendente peronista en su propio departamento.

En ese momento, la denunciante optó por no seguir el proceso judicial y se radicó en el exterior. Sin embargo, tres años después, la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó reabrir la causa y María Fabiana Galletti, titular del Juzgado Nacional en la Criminal y Correccional N° 31, ordenó el procesamiento de Espinoza por abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, por haber intentando contactar a la mujer después de que radicara su denuncia y pesara una orden de restricción.

El hecho ocurrió el 10 de mayo de 2021, cuando la denunciante, de 32 años, había comenzado a trabajar como secretaria en una relación laboral informal. Según la denuncia, el funcionario la presionó para cenar juntos y, durante un tercer encuentro, la habría tocado sin su consentimiento. La mujer relató que Espinoza le dijo: "Quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien", y que se fue enojado cuando ella se resistió.

Fernando Espinoza fue denunciado por su exsecretaria por el delito de abuso sexual.

Desde el círculo del acusado cuestionaron el modo en que procedió la justicia con la causa, que permaneció abierta a pesar de que la fiscalía pidió su sobreseimiento en dos oportunidades. En tanto, la jueza Galletti tomó la decisión de procesarlo penalmente, imponiéndole un embargo de 1.500.000 de pesos, con base en el testimonio de la denunciante y otros indicios que ubicaron a Espinoza en el momento y lugar en que habría cometido el delito.

"La víctima aseguró haber sufrido tocamientos impúdicos sin autorización, respaldada por las conclusiones de los especialistas que la entrevistaron", explicó la jueza. Al respecto, puntualizó que las pruebas, como las pericias sobre las antenas telefónicas, demuestran la presencia de Espinoza en el domicilio de la denunciante. Si bien reconoció "inconsistencias" en el relato de la mujer, la magistrada concluyó que esto "no resulta suficiente para desligarlo de la responsabilidad" de las acusaciones.

