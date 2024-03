"Ya no nos inundamos", la frase del intendente de La Matanza antes del temporal

Las constantes lluvias y tormentas que golpean en la ciudad y provincia de Buenos Aires causaron particulares inundaciones en algunas zonas, como el municipio de La Matanza. Una gran particularidad la dio su intendente, Fernando Espinoza, que tan solo un día antes del temporal había dicho literalmente "ya no nos inundamos".

Las imágenes virales de la localidad de Gregorio Laferrere con el paso bajo nivel "Garrafa Sánchez" de la calle Ezeiza, inaugurado hace tan solo cinco meses, completamente bajo el agua, dieron mucho que hablar en redes y hasta generaron una "fake news", ya que según pudo reconstruir PERFIL, lo confundieron con otro paso bajo a nivel de la misma localidad que había sido inaugurado con la presencia del entonces ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa en el mes de julio (calles Carlos Casares y Carcarañá).

No obstante, aunque las imágenes virales no sean sobre la obra donde también estuvieron el ex ministro de Transporte Giuliano y la vicegobernadora Verónica Magario, además del propio Espinoza, cabe destacar que las inundaciones no fueron puntuales en el paso bajo nivel sino en varias zonas del municipio. Por eso es que ahora su intendente salió a desdecirse en menos de 24 horas acusando el temporal "inusual", aunque destacando que las obras hidráulicas no fueron en vano, sino que ayudaron a que La Matanza no tuviera evacuados hasta el momento, algo que ante semejante tormenta hubiera sucedido sin ese trabajo previo, según afirmó el jefe municipal.

El paso bajo nivel "Garrafa Sánchez" bajo el agua y una fake new con Massa

Uno de los videos que incluso se volvió tendencia fueron las imágenes del paso bajo nivel, llamado "Garrafa Sánchez" inaugurado en octubre del año pasado en Laferrere sobre la calle Ezeiza. Rápidamente lo confundieron con la inauguración de otros dos paso bajo nivel que Massa, Magario, Espinoza y Giuliano inauguraron en julio del 2023, también en Laferrere, pero en las calles Carlos Casares y Carcarañá.

Lo cierto es que sobre este tema nadie quiere poner las manos en el fuego por nadie. Desde Trenes Argentinos, a cargo de parte de la obra, aún no dieron una respuesta sobre el tema ya que según supo PERFIL sufren una ola de despidos de la nueva gestión que afectó el departamento de comunicación, mientras que desde el massismo enfatizaron a este medio la diferencia entre la ejecución de la obra nacional y el mantenimiento, que "es de responsabilidad municipal".

Por último, desde el municipio detallaron a PERFIL que en el paso bajo nivel está trabajando Obras Públicas, y la estación de bombeo está actuando para terminar de drenar el agua que queda. "La cantidad de agua extraordinaria que cayó en la tormenta provocó el desborde del arroyo Don Mario y eso es lo que dificultó estos trabajos.

Pero en todo el distrito ya está bajando el agua que provocó las anegaciones en algunas zonas".

Qué había dicho Espinoza un día antes del temporal

"Antes llovían 100 milímetros y teníamos 25.000 evacuados. Ahora llueven 200 milímetros y por las obras que hicimos hidráulicas, La Matanza no tiene un solo evacuado", indicó en su discurso de apertura de sesiones en el Concejo Deliberante.

Sin embargo, su discurso pasó a ser papel mojado en cuestión de horas. Tras la inmensa caída de agua durante la mañana del martes, las calles de los barrios de La Matanza amanecieron bajo agua, e incluso con zonas anegadas. Decenas de vecinos publicaron en las redes sociales cómo se encontraban las calles en medio del temporal.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad Romina del Plá también se hizo eco de las denuncias por las inundaciones. "Espinoza y Kicillof son responsables, se necesita un plan de obras real y la restitución para las familias de sus pérdidas materiales", escribió a través de redes.

"Con solo el 30% del agua que llovió, hubiera sido necesaria la evacuación de habitantes"

En un comunicado oficial de La Matanza destacaron que hay un "importante operativo" trabajando junto con las fuerzas vivas locales, la Guardia Urbana, Defensa Civil, bomberos y voluntarios por el "inusual temporal que azotó y aún castiga a todo el AMBA, con una acumulación de agua caída de aproximadamente 138 mm". Espinoza les agradeció su colaboración a todos los vecinos y a los bomberos voluntarios y destacó que por el momento no hubo evacuados gracias a las obras.

"En nuestro distrito, gracias a las cientos de obras hidráulicas que venimos haciendo en los últimos años, no fue necesario hasta el momento, evacuar a vecinos", afirmó, y agregó: "Antes de que concretáramos estas importantes obras, con solo el 30% del caudal de agua que llovió ayer, era necesaria la evacuación de gran cantidad de habitantes de algunas de nuestras ciudades".

Cabe destacar que los equipos continúan trabajando a lo largo del distrito supervisando el nivel de los arroyos, el estado de las bocas de tormenta, efectuando las maniobras adecuadas ante la caída de árboles, y en cada necesidad que se presente. Ante una emergencia, la comunidad debe comunicarse con Defensa Civil al 4651-1838 | 103; para los Bomberos: 100 y Policía: 911.

