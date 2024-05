Melody Jacqueline Rakauskas, la mujer que denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual en 2021 brindó una entrevista en la que repudió la foto que se sacó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el procesado a un día del fallo de la jueza María Fabiana Galletti. También relató el duro periodo con amenazas que atravesó luego del abuso y contó: “Tengo miedo de que me maten”.

En diálogo con La Cornisa que se emite por LN+, la modelo fue consultada por la foto de Axel Kicillof junto a Fernando Espinoza en Lomas del Mirador. “Una vergüenza. Lo primero que sentí fue asco, vergüenza. Es un gobernador, ¿qué clase de ejemplo le está dando a la sociedad? No hablo de ningún partido político, estoy hablando de un funcionario público que está respaldando a un abusador sexual. No importa cuántas veces cometió un delito: si fue una sola noche, si fueron 10 minutos. Lo cometió y punto, no se discute”, comentó Rakauskas.

“A mí me costó horrores denunciar, sufrí amenazas de muerte, tuve que soportar que me dijeran que tenía los días contados si denunciaba o ‘me portaba mal’”, ahondó la mujer. En el momento del abuso, la joven estaba en pareja desde hacía seis años con un empresario amigo del dirigente, Gustavo Cilia, quien la postuló para ser contratada como secretaria privada por Espinoza. “Me cuesta mucho decirlo, me cuesta horrores, pero me parece que me entregaron. No puedo afirmarlo, pero creo que queda obvio. Parece que del lado de la persona que me presenta, que era mi pareja, y del otro lado, había un interés muy grande”, recordó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Rakauskas: "Había un Fernando Espinoza de la municipalidad y un Fernando Espinoza, el abusador”

Sobre su expareja, quien había tenido una relación extramatrimonial con ella, Rakauskas detalló: “Cuando denuncié a Espinoza, yo lo tenía a Gustavo Cilia en mi domicilio o llamándome constantemente diciendo que lo mejor para que no me pase nada era que sacara la denuncia inmediatamente. Él me volvió loca para que yo saque la denuncia. Me querían hacer firmar un documento, lo miré y le dije ‘no voy a firmar un carajo, te vas de mi casa’”. En las grabaciones proporcionadas por la mujer hay varias conversaciones y audios que parecen involucrar al "amigo de Espinoza".

“Fui con mucho miedo a denunciar, porque todo el mundo me estaba diciendo que no denuncie, que me quedara callada y que lo mejor era superar la situación como pudiera, que me aferrara a la familia, que rece mucho. Yo decidí denunciar porque si una no habla ante semejante violación, no pasó. Entonces el día en que yo denuncié no lo hice solamente por mí, sino por todos los que viven abusos y no se animan, no llegan, quizás de la tristeza y el dolor se mueren en el camino. Yo decidí hacer un cambio ese día y dije ‘no me importa que tenga que denunciar a un poderoso, no me importa que me maten’. Porque obviamente tengo miedo, sí, ¿cómo no voy a tener miedo?”, expresó.

Al día siguiente de haber sido procesado, Espinoza participó de un acto junto a Axel Kicillof en Lomas del Mirador

Ante la estrategia del procesado, que se basó, según la jueza, en “cuestionar a la víctima” en un “vano intento de mejorar su comprometida situación procesal”, Rakauskas comentó: “Espinoza está procesado y va a tratar de defenderse con mentiras, por supuesto. Están desmintiendo todo lo que a mí tanto me costó denunciar, todo lo que sufrí en el transcurso, hasta que la jueza tomó la resolución”. La denuncia se había cerrado a los pocos meses de radicarse, dado que la víctima se fue del país y no impulsó la acción. “Era un acto en vano, yo le estaba pidiendo ayuda al fiscal”, apuntó. La Cámara Nacional de Apelaciones reabrió la causa y la jueza Galletti, a cargo del Juzgado Nacional en la Criminal y Correccional N° 31, ordenó el procesamiento del intendente peronista.

“Desde que denuncié, trataron de estigmatizarme, desmentir los hechos, aludiendo cosas de mí que están muy lejos de la realidad. Ensuciaron mi imagen injustamente, todo para tratar de justificar por todos los medios que lo que hizo Fernando Espinoza había estado bien, para justificar un abuso sexual. Es gravísimo”, analizó la exsecretaria del intendente. De acuerdo a la jueza, la joven “siempre se mantuvo firme en haber sufrido un abuso sexual, por lo que el esfuerzo de la defensa por atacar su credibilidad no tiene asidero”.

Fernando Espinoza y la causa judicial que impulsó Carrió que podría reabrirse

Rakauskas relató el abuso sexual: Espinoza “no tuvo piedad esa noche”

En la misma entrevista, Rakauskas relató cómo, tras ser contratada como secretaria privada del intendente de La Matanza de manera irregular (en negro y bajo un nombre falso), “ya la primera o segunda noche se había invitado a mi casa”. “Vino tres veces, hay cámaras, están las antenas telefónicas con las que gracias a Dios la jueza pudo constatar que estuvo en el radar de mi domicilio. Tengo entendido que él salió a desmentirlo, diciendo que estaba en la casa de mi —en ese entonces— pareja, que vivía a la vuelta”.

“Pero claramente están las grabaciones de cada cena en mi casa. Se puede comprobar todo con su propia voz”, estableció la mujer, quien decidió grabar las visitas de su jefe “por el miedo que tenía desde el momento en que mi pareja me dijo que me iban a entrevistar”, reveló. “Yo estaba bajo mucha presión por parte de mi pareja, que me decía que sí, que tenía que aceptar la cena, que tenía que venir a mi casa, que era totalmente normal y él solía hacerlo, que no me iba a hacer nada, que no lo veía así. Mi pareja siempre estaba tratando de apoyar lo que Espinoza hacía. No lo contradecía nunca, todo lo contrario, parecía que lo estaba probando. Yo me sentía en medio de dos personas con poder”, contó.

"Nunca vamos a encubrir abusos sexuales": la respuesta de las mujeres de La Cámpora a la foto de Kicillof con Espinoza

Sobre el abuso, que en la denuncia se especifica como “tocamientos impúdicos”, Rakauskas manifestó: “Cuando le dije a Espinoza ‘no me toques’ se lo dije bien clarito. ‘No quiero que me toques, salí de encima mío’. Era una pelea cuerpo a cuerpo. No tuvo piedad esa noche. No quiero ponerme mal, pero fue horrible. Fue de los peores momentos de mi vida y ahí empezó una historia de terror, con todo lo que me pasó después. Hasta hoy, porque se me sigue acusando, desmintiendo y estigmatizando”, lamentó. "Me rompió la camisa, me tiró sobre la cama, me obligaba a bajarme una y otra vez el pantalón, me forcejeaba, me besuqueó sin mi consentimiento", había detallado la denunciante, quien sufrió moretones en piernas y brazos y mordidas.

Por último, la modelo declaró: “A las horas de haber sido atacada sexualmente en mi domicilio, fui a trabajar a la mañana siguiente, y estaba con miedo. Incluso había hecho un audio diciendo que iba a la municipalidad, por si me pasaba algo, por si me atacaban adentro, saliendo, por si no volvía a casa. Él tardó un ratito en llegar a la municipalidad y a la primera persona a la que llamó a su despacho fue a mí. Yo tenía la cara hinchada de haber llorado toda la noche y este cararrota en su despacho me preguntó: ‘¿Qué te pasa, gordita? ¿Estás bien? Contame, ¿te pasó algo?’. Yo sentía que eran dos personas diferentes, que había un Fernando Espinoza de la municipalidad y un Fernando Espinoza, el abusador”, sentenció.

ML / ED