"Nunca vamos a encubrir abusos sexuales": la respuesta de las mujeres de La Cámpora a la foto de Kicillof con Espinoza

Un comunicado del Frente de Mujeres de La Cámpora, la agrupación kirchnerista que encabeza Máximo Kirchner, salió a criticar un artículo periodístico que hablaba de la omisión del peronismo por la denuncia por abuso sexual sobre el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Más allá del contenido de la nota, el disparador fue que Axel Kicillof, hoy distanciado y en una interna con La Cámpora, se tomó una foto con el jefe municipal durante un acto en ese contexto, y algunos testimonios de la agrupación salieron a respaldar ese accionar, lo que causó malestar.

"No encubrimos denuncias de abuso sexual", se titula el comunicado en el que aclaran que "ante las versiones periodísticas publicadas en el diario Clarín, que señala que 'La Campora y Kicillof se olvidan de la interna y cierran filas para apoyar a Espinoza' nos sentimos obligadas a aclarar nuestra posición".

El comunicado del Frente de Mujeres de La Cámpora

El contenido del comunicado deja el interrogante si es una respuesta a los testimonios de La Cámpora incluidos en la nota, donde se mostraron flexibles con el intendente procesado judicialmente desde esta semana, o si es una desmentida dirigida hacia el propio medio. Según pudo saber PERFIL, el contenido causó malestar interno.

En medio del silencio político sobre el caso de abuso, Fernando Espinoza apareció con Axel Kicillof en La Matanza

"Siempre estuvimos del lado de las mujeres que sufrimos violencias por razones de género", advirtieron, y hasta recordaron que mantuvieron esa postura "incluso, y sobre todo, cuando estas situaciones involucraron a compañeros de nuestra organización", en alusión a las denuncias por abuso años atrás sobre algunos militantes del espacio.

"Creemos y construimos un feminismo popular que no sólo abrace a las víctimas, sino que bregue por cambiar las condiciones estructurales que las generan y legitiman", agregaron.

Asimismo, mantuvieron una postura cautelosa sobre Espinoza al decir que debe esperarse el accionar de la Justicia, una mirada similar a la que luego dio el gobernador bonaerense: "Militamos por fortalecer políticas públicas para prevenir y erradicar las violencias. Pero también por transformar el Poder Judicial, para que incorpore la perspectiva de género en los procesos judiciales y sus decisiones. Esperamos que en esta ocasión la justicia actúe respetando los estándares en materia de investigación de delitos contra la integridad sexual", expresaron.

Y concluyeron: "Nunca vamos a callar ante las violencias, ni a encubrir abusos sexuales".

Fernando Espinoza negó las acusaciones de abuso sexual en su contra: "Es una mentira armada"

Qué dijo Kicillof de la denuncia por abuso sexual contra Fernando Espinoza

Lo cierto es que cuando parecía que este accionar de Kicillof podría ser aprovechado políticamente por La Cámpora, hoy con fuertes diferencias sobre el gobernador, desde el espacio que lidera el hijo de la expresidenta dijeron que había que esperar a la Justicia y no criticaron la foto de la polémica en La Matanza.

Por su parte, el gobernador de Buenos Aires sostuvo la misma línea sobre dejar "actuar a la Justicia".

Durante una recorrida por el interior provincial, Kicillof hizo referencia al procesamiento que dictó la Justicia sobre el mandatario comunal y señaló que no sabe "cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz privada, lo que es personal".

En tanto, subrayó que la provincia de Buenos Aires es la única que tiene un Ministerio de Mujeres y aseguró que su postura en el tema es "muy clara".

La Justicia investiga audios y denuncias de golpes que complican la situación procesal de Fernando Espinoza

Al ser consultados sobre por qué se mostró con Espinoza esta semana cuando ya se sabía de su causa judicial durante un acto público, indicó: "Lo que digo es que si yo voy o no voy no estoy sacando un fallo judicial, porque no es mi función".

Espinoza, muy cercano a la vicegobernadora Verónica Magario, fue procesado y embargado en el marco de una causa por abuso sexual que inició una ex empleada suya.

La mujer era novia de un amigo de Espinoza y se desempeñaba como su secretaria en 2021 cuando sucedieron los hechos denunciados.

Este jueves, el presidente Javier Milei cuestionó a Kicillof y al kirchnerismo por tener "doble vara" y "proteger" a dirigentes acusados de cosas "aberrantes".

