Melody Rakauskas, la mujer que denunció a Fernando Espinoza por abuso sexual, señaló que su expareja, Gustavo Cilia, le hizo un ofrecimiento relacionado al rubro inmobiliario para retirar la demanda contra el intendente de La Matanza. Además, negó haber filmado al jefe comunal para "hacerle una cama" al rechazar los dichos del líder social Luis D'Elía.

“Cuando yo renuncio y después de denunciar a Espinoza, mi pareja vino con unos planos. Había 27 hectáreas para hacer unas casas; un complejo para que vivieran las personas de la colectividad boliviana y peruana”, comenzó diciendo Rakauskas, que manifestó que sintió "presión y miedo".

La mujer que denunció a Fernando Espinoza repudió la foto junto a Kicillof y contó: "Tengo miedo de que me maten"

“Me decía ‘vos tenés que retirar la denuncia, a cambio tenemos 27 hectáreas’. Era algo de 900 millones de pesos de inversión que iba a poner él, y una licitación que parecía estar medianamente arreglada si yo retiraba la denuncia", sostuvo en diálogo con Radio Mitre. En ese sentido, reveló que Cilia le decía que "con eso iba a vivir bien de por vida”.

Acerca del pedido, comentó que le pareció "cínico" y recordó que su novio de ese entonces fue quien le ofreció trabajar como secretaria privada del dirigente del peronismo bonaerense. “Mi expareja había trabajado para (Eduardo) Duhalde en Desarrollo Social, tengo entendido que había trabajado mucho antes en La Matanza que Espinoza; pero no puedo afirmar nada”.

En ese sentido, manifestó que el intendente la habría amenazado para que cesara con causa. “Me dijo: ‘Gordita, si seguís así, tenés los días contados’. Nunca me voy a olvidar esa frase, me la dijo dentro del municipio, haciendo un abuso total de poder”, sostuvo.

“No soy Agente 007"

En otro momento de la entrevista, Rakauskas rechazó las declaraciones del referente social Luis D'Elía, que se encolumnó en defensa de Espinoza y tomó postura al expresar que la mujer le habría "hecho una cama". Durante una nota, el dirigente piquetero lanzó: "Él va a su casa y ella tenía preparado un dispositivo de cámaras, grabadores... y vos decís: ¿esto qué es? La verdad, pobre tipo".

“Es simple: no tengo cámaras, nunca tuve dentro de mi domicilio. Yo tenía miedo. Lo único que tenía en cada metro de mi casa era miedo, cada vez que Espinoza entraba a mi domicilio. Tenía presión porque estaba recibiendo a un intendente que se autoinvitaba", argumentó la exsecretaria del intendente matancero.

Acerca de la filmación, explicó: "Yo tenía un celular grabando por si me pasaba algo. Él venía custodiado por personas armadas, cómo no voy a tener miedo”, dijo al detallar por qué existen conversaciones entre ella y su ex jefe en la oficina, acorde figura en el expediente.

“No soy Agente 007, ni Espinoza es James Bond”, afirmó Rakauskas. Al cuestionar a D'Elía, apuntó: “Para ellos es el mundo del revés”.

Por último, al referirse al trabajo que desempeñó en la municipalidad, comentó que le hacía muchas preguntas a Cilia porque estaba desconfiada. "No me parecía normal. Yo soy de Capital Federal, me parecía raro que me llevase a trabajar a ese lugar, a una zona tan compleja, grande; no me sentía del todo segura, veía que algo no estaba bien".

"Me preguntaba quién entraba, qué veía; y mi jefe me decía que no respondiera a nada, que mantuviera el silencio, que no le contara nada. Del otro lado tenía la presión de mi pareja que me preguntaba ‘qué viste, quién salió, quién entró’. Me volvían loca”, concluyó.

