Recta final en el juicio contra el exgobernador Alperovich por abuso sexual contra su sobrina

El juicio contra José Alperovich entra en una etapa clave, desde mañana el Tribunal Oral N° 29 escuchará los alegatos en el debate contra el exsenador tucumano, acusado de abuso sexual agravado contra una sobrina, quien fue parte de su equipo de trabajo.

Serán las partes acusadoras las que inicien la etapa donde expondrán sus argumentos ante el magistrado Juan María Ramos Padilla, y buscarán convencer de que el también exgobernador tucumano es culpable de nueve hechos de abuso sexual, seis de ellos agravados por haberse cometido con acceso carnal.

Los alegatos se iniciarán con la palabra de la querella que representa a la víctima con Pablo Rovatti y Carolina Cymerman a la cabeza. Ambos forman parte del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos Graves del Ministerio Público de la Defensa.

Se estima que la presentación de Rovatti y Cymerman sea de unas cuatro horas, en ella valorarán toda la prueba producida a lo largo de los cuatro meses de debate donde pasaron casi un centenar de testigos. La querella sostiene que “toda la prueba que se produjo después solo vino a fortalecer y enriquecer el testimonio de la víctima, desde los familiares y amigas, a quienes con el tiempo les pudo ir contando el calvario que había vivido, personal de la empresa contratada para la propaganda de campaña, que contaron el machismo constante y el acoso verbal a muchas personas del equipo”.

Alperovich hizo uso de la palabra ante la Justicia esta misma semana cerca del cierre de la etapa testimonial, con su abogado, desarrolló una estrategia bastante habitual en muchos juicios orales: aguardó que absolutamente todos los testigos declarasen (incluyendo la propia víctima- denunciante), tomó nota de absolutamente todo y en función de ello preparó su descargo.

A lo largo de una extensa audiencia, el antiguo legislador negó todos los hechos que se le imputan, al tiempo que sostuvo que el juicio, cuyo expediente buscó llevarse a la Justicia tucumana, así como también ser sometido a un jurado popular, estaba armado.

Alperovich se tomó su tiempo para explicar en primera persona cómo viene atravesando no solo el proceso, sino también cómo le afectó desde lo íntimo y familiar. “Lo que me está pasando no se lo deseo a mi peor enemigo… y la verdad es que me cambió la vida, doctor”, le dijo al magistrado Ramos Padilla.

Sin embargo, el ex gobernador tucumano confía en la Justicia, detalló cómo fue que la víctima llegó a ser parte de su equipo de trabajo y cómo era el día a día de todas sus actividades donde lo acompañaba entre 2018 y 2019. Asimismo, adujo de forma contundente que hay un interés de sus adversarios políticos en su provincia, por lo que enfatizó que todo el proceso fue una “maniobra orquestada”. Para la querella la negación de todos los hechos “ataca la credibilidad de la víctima sobre la base de la idea de que todas las víctimas deben comportarse según un modelo único”. En esa línea adelantaron que van a pedir que Alperovich sea condenado. Con esto último, vendrá el turno del Fiscal Sandro Abraldes para que realice su alegato y eventual pedido de pena.

En principio, está previsto que la defensa del exsenador a cargo del abogado Augusto Garrido alegue el 12 de junio, dos días después de las partes acusadoras. Superada esa etapa y si así lo considera a bien el acusado, tendrá la oportunidad de brindar sus últimas palabras y exponer su punto de vista de todo el proceso. A partir de ahí el juez Ramos Padilla dará por clausurado el juicio e informará la fecha de lectura del veredicto.