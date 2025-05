El equipo del PRO: “Adorni y Santoro esconden sus listas y no conocen la Ciudad”

—¿Qué balance hacen de la caída de Ficha Limpia?

Silvia Lospennato (SL): Ficha Limpia se cayó y la impunidad ganó. Los argentinos perdimos y la corrupción una vez más ganó. Por supuesto que para mí que vengo trabajando este tema hace más de nueve años es muy frustrante, al igual que para Fanny Mandelbaum, Gastón Marra y todos los referentes del movimiento ciudadano Ficha Limpia, el casi medio millón de argentinos que formó la petición y el más del 80% de los encuestados a nivel nacional que estaban a favor de la ley. Los dos senadores de Misiones, aliados en todas las leyes al Gobierno nacional, deben explicar por qué cambiaron su voto. Yo confié en la palabra del Presidente cuando se cayó la sesión en noviembre por la ausencia de muchos diputados de LLA, confié que él quería la ley. Pero después de que dos aliados del Gobierno se dieron vuelta a último momento y provocaron que se caiga la ley perdí toda la confianza. Me defraudó.

—¿Hay una similitud entre Santoro y Adorni en no mostrar su boleta a diferencia del PRO?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hernán Lombardi (HL): Sí, esconden los dos al resto de los candidatos. Primero tiene un efecto de defraudación electoral: la gente no sabe que está votando. Hay algo más: ¿por qué se habla poco de la Ciudad? Porque no la conocen. Nosotros hablamos de la Ciudad porque la conocemos, la amamos. Se corren del debate porteño porque no tienen propuestas, pero básicamente porque no la conocen.

Rocío Figueroa (RF): Además esconden a la persona que en 2010 intentó tomar el Parque Indoamericano (por “Pitu” Salvatierra).

SL: Nadie puede mostrar un equipo, son todos candidatos individuales y esa es la diferencia. Nosotros nos conocemos, salimos juntos, no sé cuánto se conocen en las otras listas. ¿Santoro trabajó con los dos de Grabois que están en su boleta? ¿Adorni conoce a los que vienen en su boleta? No lo sabe nadie.

—¿Por qué se nacionalizó tanto esta campaña?

Waldo Wolff (WW): Porque sino el resto no tiene qué mostrar: somos los únicos que hablamos de la Ciudad, con propuestas y con equipo. Es la discusión: qué se está votando el 18 de mayo.

SL: Es raro que haya un ministro de Economía nacional en la campaña porteña porque los legisladores no deciden nada de la economía nacional. Y además los legisladores nacionales del PRO, que se eligen en octubre, hemos apoyado. Hay una vocación de confundir al elector. Esta elección no es Milei sí o no.

—¿Qué opinan de la afiliación de Bullrich a LLA?

Victoria Morales Gorleri (VM): Está acostumbrada a saltar de un lado al otro y está haciendo un papel para acomodarse a una fuerza política. Está lejos de la Bullrich que fue parte del PRO. Más allá de eso, en la calle ni aparece Patricia, en todo caso aparece Milei en lo nacional.

Darío Nieto (DN): Está bien lo de Patricia: está sincerando algo que venía pasando. Estaría bueno que Horacio haga lo mismo: no es más del PRO, no representa al PRO. Esa mezcla de caretear para robar algún votito no está bien.

—¿Larreta entonces busca confundir al electorado?

SL: La primera confusión que quiere generar es de qué se trata esta elección: en el debate sinceró que quería ser jefe de Gobierno, y eso no se discute en esta elección. Y tampoco se discuten proyectos personales. Sé que el que va a votar esta lista no es a mí sino al PRO. La principal estafa de esta elección es que muchos candidatos no quieren ser legisladores.

Laura Alonso (LA): No es candidato del PRO, está en contra del PRO, y en contra de todo lo que se hizo en estos años por el equipo que él conformó. Es más una situación personal de ego, basada en un proyecto de poder individual. Perdió una elección interna y no se recuperó.

RF: Una persona que subestima a la gente y usa los lugares para algo personal como trampolín no es la política que yo quiero, por eso elegí siempre al PRO.

HL: Es un mal perdedor.

— ¿Hay que pasar la motosierra en la Ciudad?

WW: No, es un eslogan vacío. Siguen con la chicana de los empleados públicos y se olvidan de decir que tenemos 60 mil maestros, 40 mil médicos y 30 mil policías. El 70% del personal.

LA: Y se prestan servicios a tres millones que viven en CABA más otros tres que vienen a la Ciudad todos los días, algo que el Gobierno nacional no hace. El año pasado usamos el bisturí para bajar 8,6% el gasto y devolvimos impuestos. Y quiero plantear un tema: a la Ciudad la Nación le debe US$ 6 mil millones de coparticipación. Y hace años que hay equilibrio fiscal.

SL: Ni Adorni ni Santoro se manifestaron sobre la deuda de coparticipación. Deberían tener un compromiso con esto.

WW: Le deben dos mil dólares a cada porteño. Que lo sacó Alberto Fernández y que los devolvió la Corte Suprema. Los que te proponen la motosierra les diría: con ese monto bajamos Ingresos Brutos a todos, el ABL.

VM: Es un eslogan como el que usan otros populismos. Pero ante un proyecto como el del PRO no tiene ningún sentido.

—¿Karina Milei es la responsable que no haya habido acuerdo con LLA?

DN: Sin dudas. Todo el año pasado en la Legislatura vi cómo los libertarios de Karina votaban en contra de todo: el código urbanístico, la eliminación de 150 trámites, algo similar a lo que está haciendo Sturzenegger, y ellos con el kirchnerismo se opusieron. También votaron en contra de un Presupuesto que exime de ABL a 90 mil jubilados. A pesar de nuestras ganas de trabajar juntos, ellos no querían.

LA: Votaron en contra, que demuestra que les importa tres belines la vida de los vecinos, la construcción de tres pasos a nivel.

DN: Los porteños terminan siendo rehenes de esta lógica. Es lo mismo que hacía el kirchnerismo, que le tiró a Mauricio (Macri) los subtes por la cabeza, no le daba la Policía. Fue claro el presidente: quien hace política es Karina, y ella ha sido un gran obstáculo para un acuerdo en la Ciudad.

—¿Quién es el más serio de la boleta?

WW: Lospe es la más seria. Y la más estudiosa.

LA: Eso está verse (risas).

WW: Silvia es más seria, Laura es más sarcástica.

DN: Más chicanera también…

—¿Quién es el más divertido de la lista?

SL: Definitivamente es Lombardi, le pone alegría. En los actos se pone a bailar con la gente.

LA: Es un gran entusiasta, contagia climas.