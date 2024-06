Melody Rakauskas, la mujer que denunció por abuso al intendente matancero Fernando Espinoza, describió el miedo que sintió cuando estuvo a solas con quien fue su jefe y, entre lágrimas, rememoró el momento donde quiso tocarla. “Me moría por pegarle un cachetazo y decirle que se vaya de mi casa, pero no lo podía hacer porque sabía que sus custodios estaban armados abajo”, expresó.

En medio de las acusaciones contra el mandatario de La Matanza, que fue procesado por abuso sexual simple por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, Rakauskas volvió a dar una entrevista para contar su verdad y recordó que su ex pareja Gustavo Cilia fue quien le presentó a Espinoza.

"Me entrevistó el propio Espinoza", recordó la mujer. Fue el paso previo a que comience su calvario, ya que de acuerdo a su relato, el dirigente peronista le pidió que cenaran en varias oportunidades.

“La tercera noche viene a comer. Recuerdo que me hizo abrir un vino y me insistía con que tome. Se levanta después de cenar y se sienta en el sofá. Yo lo hago enfrentada a él. Él hacía que está contracturado”, contó.

“¿No sabes hacer masajes?", rememoró Rakaukas sobre Espinoza. Y agregó entre lágrimas: "Empezo a desabotonarse la camisa. Me levanté a buscar la jarra de agua, la apoyé y él estaba levantado. Me agarra de la muñeca. Me decía que esté tranquila". "Las mujeres de mis amigos tienen bigotes”, recordó que Espinoza le dijo.

En diálogo con TN, ahondó: “Se me caían las lágrimas cuando tenía su cuerpo encima, y me dijo que siempre me había tenido ganas. Parecía una bestia. Trataba de sacármelo de encima, no podía ni respirar”.

“Lloraba desconsolada y me decía: ‘Ya está, ya pasó'. Pensé que ahí terminó, pero se acomodó en la cama y me dijo ‘dame besos acá'. Le dije que basta, estaba totalmente desbordada, pero no le importaba. Le repetía que se vaya de mi casa y que no me toque. Me agarró miedo por mi vida, sentí que esa noche quizás me mataba”, continuó Rakaukas, dando a conocer nuevamente su testimonio sobre la denuncia que realizó en 2021 pero recién hoy toma estado público.

El pedido del PRO para apartar de la intendencia a Espionoza

La diputada nacional del PRO, Silvana Giudici, presentó un proyecto para que el intendente de La Matanza sea apartado de su cargo hasta tanto se resuelva la causa en la que fue procesado. Fue acompañado, además, por sus compañeros de banca por Ana Clara Romero, Sabrina Ajmechet, María Eugenia Vidal, Verónica Razzini, Hernán Lombardi, José Núñez, Martín Ardohain, María Sotolano y Sergio Eduardo Capozzi.

Entre sus argumentos, alegaron que "resulta de suma gravedad que en este caso, donde existe semi plena prueba sobre la culpabilidad, y dada las características del cargo que detenta, continúe ejerciendo sin ningún tipo de reparo y con la anuencia del arco político al cual representa".

En el mismo tono, el exconcejal de La Matanza y rival político de Espinoza, Eduardo Creus, solicitó que se investiguen los recursos utilizados durante los encuentros, como choferes y autos municipales, además de culpar también a Gustavo Oscar Cilia (amigo de Espinoza y ex pareja de Rakaukas), como así también del jefe de Gabinete local, Claudio Lentini.

