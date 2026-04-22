La tecnológica Meta instalará un nuevo software de seguimiento en los ordenadores de sus empleados en Estados Unidos con el objetivo de recopilar datos que serán utilizados para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA). La herramienta permitirá registrar movimientos del ratón, clics, pulsaciones de teclas y capturas de pantalla mientras los trabajadores realizan sus tareas diarias.

Según memorandos internos a los que accedió Reuters, esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de la compañía para desarrollar agentes de IA capaces de ejecutar tareas laborales de manera autónoma, una de las prioridades estratégicas del grupo en su actual proceso de transformación interna.

El sistema, denominado Model Capability Initiative (MCI), se ejecutará dentro de aplicaciones y sitios web relacionados con el trabajo y tomará capturas de pantalla ocasionales del contenido que aparece en las pantallas de los empleados. La información fue comunicada en un canal interno del equipo Meta SuperIntelligence Labs por un científico investigador de IA de la empresa.

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En uno de los memorandos, la compañía explicó que el objetivo es mejorar el desempeño de sus modelos en tareas donde la IA todavía tiene dificultades para replicar el comportamiento humano frente a una computadora, como seleccionar opciones en menús desplegables o utilizar atajos de teclado.

Una IA entrenada con el trabajo diario de los empleados

De acuerdo con la documentación interna, Meta busca que sus modelos aprendan a interactuar con sistemas informáticos imitando el uso real que hacen las personas. “Aquí es donde todos los empleados de Meta pueden ayudar a que nuestros modelos mejoren simplemente realizando su trabajo diario”, señala uno de los comunicados enviados al personal.

La iniciativa se enmarca en el impulso de la empresa por integrar inteligencia artificial en sus flujos de trabajo y reorganizar su estructura laboral en torno a esta tecnología. La compañía sostiene que este enfoque permitirá operar de manera más eficiente y acelerar el desarrollo de productos.

La compañía proyecta invertir hasta 140.000 millones de dólares en IA este 2026.

En un memorando separado, el director de tecnología de Meta, Andrew Bosworth, informó que la empresa intensificará la recopilación interna de datos como parte del programa de “IA para el trabajo”, ahora rebautizado como Acelerador de Transformación de Agentes (ATA).

“La visión que estamos construyendo es aquella en la que nuestros agentes realizan el trabajo principal y nuestra función es dirigirlos, supervisarlos y ayudarlos a mejorar”, escribió Bosworth. Y agregó que el objetivo es que los agentes “identifiquen automáticamente dónde consideramos necesario intervenir para que puedan hacerlo mejor la próxima vez”.

Si bien Bosworth no detalló con precisión cómo se entrenarán estos agentes, afirmó que Meta será “rigurosa” al momento de “recopilar datos y evaluaciones de todos los tipos de interacciones que tenemos a medida que avanzamos en nuestro trabajo”.

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Andy Stone, portavoz de Meta, reconoció que los datos obtenidos a través de MCI estarán entre los insumos utilizados para entrenar los modelos. Stone aseguró que la información recopilada no se empleará para evaluaciones de desempeño ni para otros fines distintos del entrenamiento de IA y que se implementaron medidas de seguridad para proteger el “contenido sensible”, sin precisar qué datos quedarán excluidos.

“Si estamos creando agentes para ayudar a las personas a completar tareas cotidianas usando computadoras, nuestros modelos necesitan ejemplos reales de cómo las personas las usan en la práctica: cosas como movimientos del ratón, clics en botones y navegación por menús desplegables”, explicó Stone.

Temor al reemplazo laboral y alertas por vigilancia

El anuncio se produce en un contexto de fuerte presión interna para adoptar herramientas de IA y de un proceso de reducción de personal. Meta planea despedir al 10% de su plantilla global a partir del 20 de mayo y evalúa realizar nuevos recortes hacia fin de año. Este año ya desvinculó a cerca de 2.000 empleados.

Meta ya desvinculó a cerca de 2.000 empleados en lo que va de 2026.

De manera paralela, la empresa eliminó distinciones entre ciertos roles laborales y creó un puesto genérico denominado “creador de IA”. También conformó un nuevo equipo de Ingeniería de IA Aplicada (AAI) con el objetivo de mejorar las capacidades de codificación de sus modelos y desarrollar agentes capaces de construir, probar y lanzar productos con mínima intervención humana.

Meta comenzó a transferir ingenieros de software a este nuevo equipo e instó al personal a utilizar agentes de IA para tareas como programación, incluso cuando esto implique una menor productividad inicial. En este contexto, algunos empleados expresaron preocupación por el uso de sus datos para entrenar sistemas que, a futuro, podrían reemplazar sus funciones.

Un empleado declaró a la BBC que el plan le parecía “muy distópico” y sostuvo que Meta “se ha obsesionado con la IA”.

Desde el ámbito académico, Ifeoma Ajunwa, profesora de derecho en la Universidad de Yale, señaló que las empresas utilizaron históricamente tecnologías de registro y captura de pantalla para detectar mala conducta o actividades ajenas al trabajo, pero advirtió que el registro de pulsaciones de teclas implica un nivel superior de vigilancia.

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“La medida somete a los empleados administrativos a un grado de vigilancia en tiempo real que antes solo experimentaban repartidores y trabajadores autónomos”, explicó Ajunwa. Y añadió: “En Estados Unidos, a nivel federal, no existe ningún límite a la vigilancia de los trabajadores”.

Valerio De Stefano, profesor de derecho laboral comparado en la Universidad de York, afirmó que este tipo de prácticas probablemente serían ilegales en varios países europeos y podrían violar el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). En Italia, por ejemplo, la monitorización electrónica de la productividad está explícitamente prohibida, mientras que en Alemania solo se permite en circunstancias excepcionales.

De Stefano advirtió que la concienciación permanente sobre la vigilancia “desplaza el equilibrio de poder en el lugar de trabajo a favor del empleador”.

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La estrategia de Meta se inscribe en una tendencia más amplia dentro del sector tecnológico. Empresas como Amazon y Block también realizaron despidos masivos mientras avanzan en la automatización de procesos mediante IA.

En paralelo a los recortes, Meta incrementó de forma significativa su inversión en inteligencia artificial. El año pasado destinó 14.000 millones de dólares a la adquisición de Scale AI, contrató ejecutivos clave del sector y otorgó paquetes salariales récord a ingenieros especializados. La compañía proyecta invertir hasta 140.000 millones de dólares en IA en 2026. En enero, el CEO Mark Zuckerberg afirmó que este sería “el año en que la IA cambie drásticamente nuestra forma de trabajar”.