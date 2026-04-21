La Unión Europea destinará 63 millones de euros para impulsar la inteligencia artificial en sanidad y seguridad online

La Comisión Europea abrió este martes siete convocatorias por valor de 63,2 millones de euros para apoyar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en ámbitos como la sanidad, las competencias digitales y la seguridad en internet.

Del total, 9 millones de euros se destinarán a sistemas de análisis de imágenes médicas basadas en inteligencia artificial en centros sanitarios. El objetivo es mejorar la prevención, detección precoz y el diagnóstico de enfermedades como el cáncer.

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Además, una convocatoria de 24 millones financiará servicios y sistemas de salud digital vinculados al Espacio Europeo de Datos Sanitarios. La comisión busca facilitar el acceso y uso de información médica y mejorar la atención a los pacientes.

En materia de protección en línea, Bruselas apoyará la red de Centros de Internet Segura para reforzar la protección de menores en toda la Unión Europea y garantizar su cobertura en todos los Estados miembro.

Asimismo, otros 12,5 millones de euros se destinarán a programas de formación en competencias digitales avanzadas para reforzar el desarrollo de perfiles cualificados en la economía digital. Por otro lado, se prevé 8,5 millones para financiar soluciones digitales que faciliten a las empresas el cumplimiento de la normativa europea.

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El paquete se completa con 6 millones para investigaciones sobre la integridad de la información en internet, 1 millón para la creación de un centro de apoyo a las infraestructuras digitales y 1,8 millones para actividades de difusión de programa.

Las convocatorias estarán abiertas para la presentación de proyectos hasta 1 de octubre del 2026 y forman parte de la estrategia comunitaria para impulsar el uso de la IA y otras tecnologías digitales en Europa.