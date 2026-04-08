Meta lanzó su primer modelo nuevo de Inteligencia Artificial desde que cambió el equipo ejecutivo

La empresa tecnológica Meta lanzó el miércoles Muse Spark, un modelo de inteligencia artificial que presenta como más inteligente y rápido que lo que ofrecía antes de revolucionar su unidad Superintelligence Labs.

Muse Spark sucede a Llama 4, lanzado por la empresa de Silicon Valley hace un año. La nueva tecnología impulsará la aplicación de IA y las gafas inteligentes de Meta, junto con las funciones de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger.

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Este modelo, que por el momento estará disponible solo en Estados Unidos, fue descrito como pequeño y rápido por diseño. También es capaz de razonar a través de preguntas complejas en ciencia, matemáticas y salud, y se presenta como la primera actualización de la serie Muse, con la siguiente generación en desarrollo.

Llama 4 quedó rezagada en la feroz carrera de la IA, ya que rivales de peso pesado de China, Francia y Estados Unidos producían modelos mejorados. Eso llevó al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, a reformar su equipo de IA, y a remover al jefe de investigación, Yann LeCun, quien estuvo a cargo del laboratorio por 12 años.

De esta forma, el magnate emprendió el año pasado una gran campaña de reclutamiento para captar talento para los esfuerzos de Meta, fichando al cofundador de Scale AI, Alexandr Wang, y poniéndolo al frente de una unidad recién creada llamada Superintelligence Labs.

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Posteriormente, Zuckerberg reclutó ejecutivos de sus rivales como OpenAI, Anthropic y Google, a menudo de forma personal y a un coste elevado. Al hacerlo, el magnate tecnológico rompió con el enfoque anterior de la empresa de priorizar el desarrollo de modelos de IA gratuitos y de acceso abierto como Llama.

"El futuro de Meta AI está arraigado en las relaciones y el contexto que ya están en el centro de tu vida", afirmó la compañía. "Estamos construyendo hacia una superinteligencia personal: una IA que no solo responde a tus preguntas, sino que realmente entiende tu mundo porque está construido sobre él", cerraron desde Meta.