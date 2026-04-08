EE.UU. e Irán sellan tregua de dos semanas y reabren el estrecho de Ormuz

EE.UU. e Irán acordaron un alto al fuego de dos semanas y Teherán se comprometió a reabrir el estrecho de Ormuz, en un acuerdo de último momento que llevó al presidente Donald Trump a retroceder en sus amenazas de intensificar la guerra.

Trump anunció el acuerdo el martes por la noche, poco después de que el mediador Pakistán le pidiera reconsiderar su plazo para desatar una devastación masiva sobre Irán si no cumplía sus exigencias. El pacto otorga tiempo a ambas partes para alcanzar un acuerdo de más largo plazo que ponga fin al conflicto de seis semanas, que ha dejado más de 5.300 muertos y ha desencadenado una crisis energética global.

Acuerdo Estados Unidos - Irán, los puntos clave del alto el fuego

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los precios del petróleo y el gas se desplomaron tras la noticia, que abre la puerta a la reanudación del suministro energético a través de Ormuz. Esta vía marítima clave —por la que normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado— ha estado prácticamente cerrada durante el conflicto.

El crudo Brent cayó hasta un 16% antes de cotizar en torno a US$94 por barril, mientras que los futuros del gas natural europeo registraron su mayor caída en más de dos años, con descensos de hasta un 20%.

Trump dijo que accedió “a suspender el bombardeo y los ataques contra Irán por un período de dos semanas”, siempre que Irán acepte “la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del estrecho de Ormuz”.

Su anuncio representó un giro drástico respecto de una advertencia anterior de que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás” si Irán no cedía. Sus amenazas de atacar infraestructura civil iraní, incluidas plantas eléctricas, podrían haber sido consideradas crímenes de guerra si se hubieran llevado a cabo.

Irán dijo que permitirá el paso seguro por el estrecho de Ormuz durante dos semanas mediante coordinación con sus fuerzas militares, según un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. Añadió que, si cesan los ataques contra su territorio, “nuestras poderosas Fuerzas Armadas detendrán sus operaciones defensivas”.

Pese al acuerdo, Kuwait, Arabia Saudita, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, así como Israel, reportaron ataques con misiles y drones por parte de Irán tras el anuncio de Trump. El ejército de Kuwait señaló el miércoles que aún enfrenta ataques “intensos”, lo que genera incertidumbre sobre cuándo entrará en vigor el alto al fuego.

Irán aceptó la tregua de Trump y reabre Ormuz: “Es una victoria”

Se esperaba que las órdenes para detener los ataques tardaran en llegar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, según Axios. Este tipo de retrasos es habitual en los conflictos, donde las hostilidades suelen continuar antes de disminuir gradualmente.

Se registraron explosiones en la refinería iraní de Lavan después del inicio de la tregua, informó el medio semioficial Mehr, sin precisar la fuente de la información.

Tanto EE.UU. como Irán presentan el alto al fuego como una “victoria”, pero persisten diferencias significativas entre sus demandas para poner fin definitivo a la guerra, según Mona Yacoubian, asesora principal del Programa de Medio Oriente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

“Irán dice que permitirá el libre tránsito durante las próximas dos semanas por el estrecho de Ormuz, pero en coordinación con sus fuerzas armadas. Si EE.UU. acepta eso, sería una concesión enorme a Irán”, señaló en Bloomberg TV.

Trump prometió "trabajar de cerca con Irán" y no habrá enriquecimiento de uranio

Trump dijo que EE.UU. ayudará a restablecer el flujo de buques petroleros en el estrecho. En redes sociales, afirmó que prevé que se generará “mucho dinero” y que EE.UU. estará “cargando suministros de todo tipo y simplemente ‘merodeando’” para asegurar que todo funcione correctamente.

Israel también aceptó el alto al fuego, según un funcionario de la Casa Blanca.

Las acciones subieron tras los avances. El índice MSCI Asia Pacífico saltó un 5,1% hasta su nivel más alto en cinco semanas y los futuros de los principales índices de Wall Street avanzaron más de un 2,5%. El índice europeo Stoxx 600 subió un 3,8%, el mayor incremento desde abril del año pasado.

GZ