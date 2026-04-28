La Ciudad reduce Ingresos Brutos a la compraventa de criptomonedas

La Ciudad de Buenos Aires avanzó en una reducción impositiva clave para el ecosistema cripto al modificar la forma en que se calcula el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la compraventa de criptomonedas. La medida, formalizada a través de la Resolución 93-AGIP-26, introduce una base imponible diferencial que reduce significativamente la carga tributaria sobre estas operaciones.

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A partir de ahora, el impuesto se aplicará únicamente sobre el “spread”, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el de venta, en lugar de calcularse sobre el total de la transacción como ocurría hasta el momento sin considerar si existía una ganancia efectiva.

Según detallaron desde la Ciudad, este escenario generaba una carga fiscal más elevada y desincentivaba la formalización de empresas del sector. Este cambio busca corregir una distorsión que afectaba la rentabilidad del sector.

El impacto de la medida

Hasta esta modificación tributaria, si una persona compraba un activo cripto por $97 y lo vendía a $100, obteniendo una ganancia de $3, anteriormente debía tributar el 6% sobre los $100 de la operación, es decir, $6. Con el nuevo esquema, el impuesto se calcula sobre la ganancia efectiva: el 6% de $3, lo que equivale a apenas $0,18.

Desde el Gobierno porteño explicaron que las cotizaciones deberán provenir de mercados que operen en la compraventa de criptomonedas y que se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a impulsar la economía digital y atraer inversiones tecnológicas. “El desarrollo de la economía digital es prioridad para la Ciudad. Queremos que Buenos Aires sea un hub regional de innovación y tecnología, y para eso necesitamos reglas claras, previsibilidad normativa, simplificación administrativa y un marco impositivo que acompañe el crecimiento del sector”, afirmó el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

En la misma línea, el subsecretario de Inversiones, Augusto Ardiles, sostuvo que “además del impacto tributario, esta decisión envía una señal clara sobre el rumbo de la Ciudad: queremos ser el lugar donde las nuevas industrias puedan escalar con reglas acordes a su lógica de negocio. Adaptar el marco impositivo a la dinámica de los criptoactivos no es solo una mejora técnica, es una herramienta para atraer talento, capital y proyectos que hoy eligen dónde radicarse en función al marco regulatorio que se le ofrece”.

Por su parte, el titular de la AGIP, Germán Krivocapich, remarcó que la reglamentación apunta a “reducir la carga fiscal efectiva, brindar mayor previsibilidad normativa y simplificar el esquema tributario”, con el objetivo de facilitar la inversión y la radicación de empresas del sector. "Con estas medidas buscamos construir un marco más adecuado para el desarrollo del ecosistema cripto en la Ciudad", añadió.

Repercusión fintech

“Celebramos esta iniciativa de la Ciudad, que es el resultado de un proceso técnico, novedoso y con visión para adaptar el sistema tributario a la economía digital. Corrige una distorsión importante: no tenía sentido tributar sobre el volumen total de una operación y no sobre su resultado económico", afirmó Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

Y agregó: "Pasar a un esquema basado en el spread alinea la normativa con la lógica del negocio y con estándares internacionales”.

La decisión se suma a otras medidas recientes, como la incorporación de actividades vinculadas a criptomonedas en el nomenclador económico y la posibilidad de pagar impuestos y realizar trámites mediante activos digitales.

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