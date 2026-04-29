Aumentos en mayo 2026: colectivos, prepagas, agua y VTV presionan el costo de vida

El mes de mayo de 2026 llega con nuevos aumentos en servicios esenciales que volverán a golpear el bolsillo de los argentinos. Transporte, medicina prepaga, agua y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) encabezan los incrementos, en un contexto en el que la inflación muestra señales de desaceleración, pero aún se mantiene en niveles elevados.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de abril se ubicaría en torno al 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo. Sin embargo, los ajustes tarifarios continúan siendo un factor clave de presión sobre los precios en el corto plazo.

Aumentos en el agua y control de tarifas en el AMBA

En el caso del servicio de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno decidió limitar los aumentos al 3% mensual entre mayo y agosto, buscando moderar el impacto inflacionario.

La medida se da tras un 2025 con subas contenidas y apunta a corregir el atraso tarifario. En mayo, la factura promedio sin impuestos rondará los $29.967, con variaciones según la zona, mientras se mantienen beneficios como la Tarifa Social.

Prepagas: subas por encima de la inflación en algunos casos

Por su parte, las empresas de medicina prepaga aplicarán incrementos de entre 3% y 3,9%, incluyendo copagos. Aunque algunos ajustes quedan por debajo del índice de inflación reciente, otros lo superan.

Esto consolida a la salud privada como uno de los rubros con mayor presión sobre el gasto familiar en el corto plazo.

Transporte: suben colectivos, subtes y peajes

El transporte público también registra un nuevo aumento. Desde el 1° de mayo, colectivos, subtes y peajes en el AMBA suben un 5,4%, en línea con el esquema que combina inflación más un adicional del 2%.

Con este ajuste, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires supera los $750, mientras que en la provincia se acerca a los $920. El subte, en tanto, alcanza los $1.490 con tarjeta SUBE registrada.

Telecomunicaciones y otros servicios en revisión

En telecomunicaciones, la empresa Movistar anunció un incremento del 3,5% en sus planes móviles. Además, se esperan definiciones sobre nuevos cuadros tarifarios para luz, gas e internet en las próximas semanas.

Fuerte aumento de la VTV en la Ciudad

Uno de los incrementos más significativos del mes se da en la Ciudad de Buenos Aires con la VTV, que subió un 28%.

El costo del trámite para autos pasó a casi $97.000, mientras que para motos supera los $36.000. La actualización responde al aumento de costos del servicio y se enmarca en el mecanismo de revisión tarifaria previsto para las concesionarias.

Además, el Gobierno porteño avanza en la actualización del estacionamiento medido, mientras a nivel nacional se analiza una reforma del sistema de VTV que podría extender los plazos de control y habilitar a talleres privados.

El impacto en el costo de vida

En conjunto, estos incrementos reflejan un escenario en el que, pese a la desaceleración inflacionaria, los precios regulados siguen ajustándose y condicionan la evolución del costo de vida.

Para los hogares, el impacto se siente especialmente en servicios básicos, lo que limita la recuperación del poder adquisitivo en el corto plazo.