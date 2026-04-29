José Castillo cuestionó el discurso económico del Gobierno: “Hay exabruptos que no se sostienen”

El economista José Castillo, en diálogo con Canal E, analizó el discurso del presidente Javier Milei en la Fundación Libertad y expresó preocupación por el enfoque y la coherencia de la política económica del Gobierno.

El entrevistado comenzó señalando su inquietud tras el evento: “Preocupado porque el discurso de ayer nos deja dudas sobre sus capacidades como economista y, sobre todo, sobre el enfoque”. En ese sentido, cuestionó la interpretación del pensamiento económico del presidente y su mirada sobre John Maynard Keynes.

“Si se afirma que Keynes es un ser siniestro o el generador de todos los males posteriores, estamos frente a un problema serio”, sostuvo el economista, al remarcar que esas ideas no se condicen con el consenso académico. También recordó que las políticas asociadas al keynesianismo estuvieron presentes en etapas de fuerte crecimiento global.

En esa línea, afirmó: “Hay exabruptos que no se sostienen, ni siquiera dentro de las corrientes serias del pensamiento económico”, y advirtió que el enfoque libertario extremo del Gobierno “no tiene respaldo teórico sólido en la economía contemporánea”.

Tensiones entre discurso y política económica

Castillo también apuntó a contradicciones entre las declaraciones presidenciales y las acciones concretas del Gobierno. “El presidente dice que la tasa de interés no se determina en lo monetario, sino en el mercado de bienes”, explicó, para luego contrastarlo con la política reciente.

“Entonces, ¿qué estuvo haciendo el Banco Central moviendo la tasa de interés, los encajes y la política monetaria?”, se preguntó, marcando la distancia entre teoría y práctica.

Para el economista, este desajuste genera confusión: “O se hace política monetaria o no se hace; lo que no se puede es negarla y aplicarla al mismo tiempo”.

Además, describió el clima del evento donde habló el presidente: “La mitad de los que estaban ahí no tenía la menor idea de lo que se estaba discutiendo”, en referencia al nivel del debate público.

Riesgo político y reacción del mercado

Consultado sobre el impacto en los mercados, Castillo fue categórico al analizar la incertidumbre: “Esta no es la foto para bajar el riesgo país”, en alusión a la imagen política del oficialismo.

También sostuvo que parte de la inestabilidad proviene del propio Gobierno: “El riesgo político hoy son las acciones del propio gobierno”, afirmó, al señalar que las decisiones y declaraciones oficiales influyen directamente en la confianza económica.

Finalmente, advirtió que la situación se agrava por la inconsistencia del rumbo: “El presidente está convencido de que los mercados se reactivan solos, pero eso no tiene sustento en la realidad económica”, concluyó.