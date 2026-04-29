Empresas aumentan los presupuestos salariales: cuáles son los sectores que darán los mayores aumentos de sueldo

Las empresas en Argentina comenzaron a redefinir sus presupuestos salariales para 2026 ante una inflación más alta de lo esperado en el primer trimestre.

Según un relevamiento de la consultora WTW, el incremento promedio planificado pasó de 22,3% a 24,1%, evidenciando un ajuste al alza de aproximadamente dos puntos porcentuales respecto de las proyecciones iniciales.

Las empresas ajustan salarios por encima de la inflación esperada

El estudio, basado en más de 419 grandes compañías y multinacionales, muestra que el 74% de las firmas ya definió su pauta salarial, mientras que casi la mitad mantiene bajo análisis nuevas revisiones.

Actualmente, las empresas proyectan una inflación anual cercana al 23,2%, por lo que los aumentos se ubican levemente por encima para sostener el poder adquisitivo.

Qué sectores lideran las subas salariales en 2026

En este contexto, algunos sectores se destacan por ofrecer los mayores incrementos. La industria automotriz y los servicios profesionales encabezan el ranking con subas del 26%.

Les siguen bancos y entidades financieras, el sector industrial y actividades vinculadas a la metalurgia, con ajustes en torno al 25%.

También se ubican por encima del promedio rubros como comunicaciones, agroindustria, retail y salud, con aumentos del 24%.

Los sectores con menores aumentos previstos

En el otro extremo, industrias como logística, química y transporte proyectan subas del 23%.

Fintech, tecnología, energía y consumo se posicionan en torno al 22%, mientras que las aseguradoras cierran la lista con incrementos estimados del 20%.

Aumentos escalonados y nuevas estrategias salariales

Más allá del porcentaje, la estrategia de implementación de los aumentos también es clave. La mayoría de las empresas opta por ajustes escalonados a lo largo del año.

El 34% aplica dos incrementos, el 32% realiza tres y el 24% distribuye cuatro subas. Solo un 6% mantiene un esquema de actualización anual única.

El avance del salario variable y los bonos por desempeño

En cuanto a la modalidad, el 38% de las compañías otorga aumentos generales iguales para todos los empleados fuera de convenio.

Otro 37% utiliza un esquema mixto que combina un incremento base con ajustes variables según desempeño o mercado.

Uno de los cambios más relevantes es el crecimiento de la compensación variable. El 61% de las organizaciones ya destina parte de su presupuesto a premios por desempeño.

Estos bonos representan en promedio un 7% adicional al salario base, aunque pueden alcanzar hasta el 12% en los casos más destacados.

Empleo: entre la cautela y los recortes

El escenario laboral muestra señales de cautela. El 32% de las empresas prevé reducir su dotación en 2026, frente a un 28% que planea expandirla.

Las variaciones serían moderadas, entre 1% y 2% del total del personal. Los perfiles más demandados serán los vinculados a ventas y tecnología.

Sin recomposición retroactiva y más peso del variable

El informe revela que la mayoría de las compañías evitó compensaciones por el atraso salarial de 2025: el 69% no aplicó ajustes retroactivos.

Solo un 15% otorgó recomposiciones específicas. Aun así, el 78% prevé pagar bonos por resultados, consolidando un esquema donde el salario variable gana protagonismo frente a la incertidumbre inflacionaria.