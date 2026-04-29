Viajar al Mundial 2026: cuántos salarios necesita un argentino

Según un informe de Focus Market y Naranja X, un hincha promedio necesitará alrededor de USD 7.850 para asistir a tres partidos de la fase de grupos del Mundial de Fúbtol 2026, lo que equivale a unos $11.147.000 al tipo de cambio oficial. En términos de ingresos, esto representa cerca de 10 salarios netos para un argentino.

El cálculo incluye USD 840 en entradas, USD 4.100 por 10 noches de hotel con desayuno, USD 1.610 en alimentación y gastos varios, y entre USD 1.300 y USD 1.450 en vuelos y traslados internos. La cifra, elevada en sí misma, adquiere otra dimensión cuando se compara con el poder adquisitivo de distintos países.

Cuánto cuesta ir al Mundial 2026

El gasto total para asistir a la fase de grupos incluye entradas, alojamiento, comida y transporte, con un costo estimado de USD 7.850 por persona.

En el caso de Argentina, esto representa cerca de 10 salarios netos, lo que evidencia el fuerte impacto del viaje sobre el poder adquisitivo local.

La diferencia de ingresos entre países

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que el impacto del gasto varía significativamente según el ingreso promedio.

Mientras que para un austríaco representa entre uno y dos salarios, para un argentino implica varios meses. La desigualdad es aún más marcada en otros casos: un ciudadano de Austria necesita 2,8 salarios, mientras que un hincha de Argelia debería destinar más de dos años de ingresos.

Un Mundial cada vez más exclusivo

Este escenario refuerza una tendencia creciente: la concentración del público en sectores de altos ingresos o economías desarrolladas.

"La copa consolida una lógica de exclusividad en el fútbol global", advirtió Di Pace, al señalar que el evento se aleja cada vez más de su carácter popular.

El aumento de entradas y el impacto del sistema de precios

A esto se suma el aumento sostenido en el precio de las entradas. Desde el Mundial de Estados Unidos 1994 hasta 2026, el valor promedio subió un 1.258% en dólares.

En paralelo, la FIFA fijó en USD 10.990 el precio máximo para la final, sin contar el mercado de reventa, donde los valores podrían duplicarse o triplicarse.

El sistema de precios dinámicos, que ajusta tarifas según la demanda, también empuja los costos hacia arriba y modifica el perfil del espectador.

Factores que podrían impulsar la presencia argentina

Sin embargo, existen elementos que podrían favorecer la asistencia de hinchas argentinos. Un informe del IERAL destaca que el tipo de cambio actual resulta más favorable que en el Mundial anterior.

Además, Estados Unidos es un destino habitual para viajeros argentinos, lo que reduce costos relativos y mejora la conectividad aérea.

El factor Messi y el peso de lo emocional

A estos elementos se suma un factor clave: la posibilidad de que sea el último Mundial de Lionel Messi.

Esa expectativa podría inclinar la decisión de muchos hinchas, aun frente a un costo que sigue siendo difícil de afrontar para la mayoría.