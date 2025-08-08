Enrique Hernández: “México recibirá solo USD 2.000 millones por el Mundial 2026”

El periodista mexicano Enrique Hernández, en diálogo con Canal E, analizó el impacto económico que tendrá para México la organización parcial del Mundial de Fútbol 2026. El país será sede por tercera vez en la historia y, según datos de la consultora Open Economics, recibirá alrededor de 2.000 millones de dólares, con la inauguración prevista en el Estadio Azteca. Hernández explicó las inversiones previstas en infraestructura, las sedes de los partidos y los preparativos culturales que acompañarán al evento.

Impacto económico y rol de Estados Unidos

Hernández señaló que Estados Unidos será el país que más beneficios económicos obtenga del torneo, con una proyección de 17.000 millones de dólares, debido a que allí se disputará la mayor parte de los partidos. México, por su parte, se quedará con 2.000 millones, gracias a su papel como coanfitrión y sede de la ceremonia inaugural.

“El Estadio Azteca recibirá el partido inaugural, lo que confirma la relevancia histórica del recinto que ya fue sede en México 70 y México 86”, remarcó el periodista.

Inversiones en infraestructura

El entrevistado precisó que la Ciudad de México destinará cerca de 600 millones de dólares para modernizar zonas turísticas y no turísticas. El Gobierno federal invertirá otros 200 millones en la mejora del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Además, Monterrey y Guadalajara realizarán fuertes desembolsos en sus aeropuertos, y Monterrey incluso construirá un tren que conectará la terminal aérea con zonas céntricas y el estadio local. También habrá un FIFA Fest en la capital y medidas fiscales especiales, como la importación temporal de insumos sin aranceles para el evento.

Sedes mexicanas del Mundial

Hernández confirmó que México tendrá tres estadios mundialistas:

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Estadio BBVA (Monterrey)

Estadio Acron (Guadalajara)

El periodista destacó que las tres sedes han recibido modernizaciones y mejoras para garantizar su calidad durante el torneo.

Aspectos comerciales y conmemorativos

Respecto a la identidad comercial del evento, Hernández explicó que la FIFA decidirá el nombre oficial de la pelota, aunque señaló que el Estadio Azteca mantendrá su nombre durante el torneo por un acuerdo con su patrocinador.

También reveló que el Banco de México analiza la emisión de billetes conmemorativos del Mundial, aunque aún no hay detalles sobre su diseño