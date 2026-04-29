Deuda en dólares: el Gobierno capta USD 700 millones y gana margen para afrontar vencimientos clave

El Gobierno dio una señal clave al mercado financiero tras captar USD 700 millones en la última licitación de bonos en dólares, en una operación que funcionó como termómetro de confianza y capacidad de financiamiento local.

La subasta incluyó los Bonar 2027 y Bonar 2028, y marcó la primera vez que se amplió el cupo de emisión de USD 250 millones a USD 350 millones por instrumento.

Sobredemanda y señal de confianza del mercado

El resultado superó expectativas: hubo sobredemanda en ambos bonos, reflejando la abundancia de divisas en el sistema y el interés de inversores por activos en moneda dura.

Este escenario le permite al Tesoro avanzar en una estrategia clave: financiarse en dólares dentro del mercado local y reducir la dependencia de bancos internacionales de cara a vencimientos por USD 4.200 millones en julio.

Calma cambiaria y liquidez en dólares impulsan la colocación

Desde el sector financiero destacaron que el contexto de calma cambiaria fue determinante. Nicolás Guaia, CEO de Max Capital, aseguró que el “test salió muy bien” y valoró que el Gobierno aproveche esta ventana para fortalecer reservas sin necesidad de inyectar pesos en la economía.

En la misma línea, Belisario Álvarez de Toledo, de GRIT Capital Group, explicó que la operación se vio favorecida por la elevada liquidez en dólares financieros (MEP), lo que impulsa la demanda de instrumentos con rendimiento.

Bonar 2027 y 2028: tasas y atractivo para inversores

Según detalló, el Bonar 2027 tenía mayor previsibilidad, mientras que el Bonar 2028, más expuesto al horizonte electoral, también logró una colocación sólida.

Las tasas jugaron un rol clave: el Gobierno colocó deuda al 8,5%, frente a rendimientos cercanos al 10,3% en el exterior, lo que evidencia un financiamiento más barato a nivel local.

El desafío de las reservas y los vencimientos

Sin embargo, el desafío central sigue siendo la acumulación de reservas. Según datos del Banco Central, los depósitos en dólares del Tesoro apenas superaban los USD 500 millones hacia fines de abril.

Analistas como Christian Buteler señalaron que acelerar las colocaciones es una decisión lógica ante la magnitud de los compromisos, ya que permite reducir la presión de buscar financiamiento externo.

Riesgo político y costo del financiamiento

Desde Facimex Valores, Adrián Yarde Buller destacó que el resultado fue positivo tanto por el monto como por el costo financiero, alineado con el mercado secundario.

No obstante, advirtió que los inversores aún exigen una prima elevada por el riesgo asociado al escenario político hacia 2027.

Estrategia oficial: emitir en dólares y fortalecer el Tesoro

En este contexto, la estrategia oficial apunta a aprovechar cada período de estabilidad para emitir deuda en dólares, fortalecer reservas y despejar incertidumbre financiera.

La profundidad del mercado local aparece como un activo clave, aunque persiste una incógnita central: la capacidad del Gobierno para sostener los dólares captados y consolidar una posición más sólida frente a futuros vencimientos.