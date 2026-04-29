La Cruise Lines International Association respalda la licitación de la hidrovía

La industria global de cruceros puso la mirada en la Argentina a partir del proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía. La Cruise Lines International Association (CLIA) expresó su apoyo a los avances del proceso y lo definió como un paso clave para una infraestructura “más eficiente, moderna y competitiva”. En su pronunciamiento, la organización también valoró la participación de organismos internacionales como UNCTAD por aportar estándares globales y fortalecer la credibilidad del proceso licitatorio.

El mensaje llega con una advertencia concreta sobre costos y competitividad. CLIA señaló que Buenos Aires y la Vía Navegable se ubican entre los destinos más costosos a nivel global para la industria de cruceros debido a la estructura de costos, un factor que incide en la planificación de itinerarios. En el sector, la previsibilidad tarifaria es una variable central porque las navieras definen rutas y recaladas con mucha anticipación, comparando condiciones operativas entre puertos competidores.

En esa línea, la asociación planteó que el país tiene margen para crecer si logra ordenar el frente económico-operativo. “Argentina tiene un enorme potencial para consolidarse como un hub regional de cruceros. Sin embargo, para que este potencial se materialice, es fundamental contar con un esquema tarifario previsible, competitivo y alineado con estándares internacionales”, sostuvo CLIA en su declaración. El planteo apunta a que la licitación sea una oportunidad para corregir distorsiones y generar reglas estables que permitan aumentar recaladas.

Por qué CLIA respalda la licitación de la Hidrovía: estándares globales, modernización y previsibilidad

La postura de CLIA combina apoyo institucional y expectativa de mejora operativa. La asociación interpreta que el avance de la licitación puede traducirse en una vía navegable más eficiente, un punto determinante para la logística marítima y fluvial y también para el turismo de cruceros. Además, remarcó que la participación de UNCTAD funciona como respaldo técnico, aportando estándares internacionales y fortaleciendo la confianza en el proceso.

La previsibilidad aparece como la palabra clave del pronunciamiento. Para las navieras, una vía navegable eficiente y un marco regulatorio estable reducen riesgos de operación, mejoran la planificación y ordenan la estructura de costos. En términos de mercado, esa previsibilidad es la que permite competir por itinerarios frente a otros destinos del Cono Sur, donde las condiciones portuarias y tarifarias pueden resultar más atractivas.

CLIA también posicionó la licitación como una oportunidad de mediano plazo, no como un ajuste puntual. En su visión, el nuevo esquema de concesión debería corregir distorsiones, mejorar costos y garantizar previsibilidad a largo plazo, tres elementos que el sector considera indispensables para decidir más recaladas. La lectura es que la Hidrovía no es solo una infraestructura técnica, sino una plataforma que condiciona la competitividad del país en turismo internacional.

Buenos Aires “entre los destinos más costosos”: el factor tarifas en la decisión de itinerarios

El punto más sensible del comunicado es el diagnóstico sobre costos. CLIA afirmó que Buenos Aires y la Vía Navegable están entre los destinos más costosos del mundo para la industria de cruceros, y atribuyó esa situación a la estructura de costos vigente. Esa afirmación implica que, aun con atractivo turístico, el destino puede perder oportunidades si la ecuación económica no cierra para las navieras.

La lógica es directa: las rutas de cruceros se diseñan con anticipación y comparan alternativas. Cuando un puerto es percibido como caro o imprevisible, se vuelve menos competitivo frente a otros destinos que ofrecen mejor relación costo-beneficio o reglas más claras. Por eso CLIA insistió en un esquema tarifario alineado con estándares internacionales, con previsibilidad y competitividad como condiciones para sostener y ampliar operaciones.

El pronunciamiento también sugiere que la concesión puede ser un punto de inflexión. CLIA considera que el nuevo esquema representa una oportunidad para “corregir distorsiones existentes” y mejorar la estructura de costos que hoy impacta en la planificación. En el sector, la clave no es solo bajar costos, sino establecer reglas estables que reduzcan incertidumbre y hagan al destino “programable” en el largo plazo.

Impacto económico del turismo de cruceros: USD 374 millones, 22.000 empleos y margen de crecimiento

CLIA vinculó la discusión de la Hidrovía con el peso del turismo de cruceros en la economía. La asociación afirmó que el sector ya genera un impacto económico de USD 374 millones y sostiene 22.000 puestos de trabajo, además de inversión y desarrollo en múltiples destinos del país. En su planteo, estos beneficios podrían potenciarse bajo un modelo de vía navegable más eficiente y competitivo.

La organización subrayó que la Hidrovía es estratégica más allá del comercio exterior tradicional. CLIA definió la Vía Navegable como infraestructura clave no solo para exportaciones e importaciones, sino también para el desarrollo del turismo internacional a través de cruceros. En ese marco, la modernización y la previsibilidad pueden traducirse en más recaladas, mayor derrame en destinos y más empleo en servicios vinculados a la actividad.

CLIA reafirmó su compromiso de seguir trabajando con autoridades nacionales y actores involucrados, aportando experiencia global para un marco regulatorio “competitivo, transparente y alineado con las necesidades del sector”.