Reforma electoral en debate: críticas a las PASO, financiamiento y el riesgo de adelantar elecciones

La discusión sobre una reforma electoral en Argentina vuelve a instalarse en la agenda política, con foco en las PASO, el financiamiento de los partidos y la posibilidad de adelantar elecciones. El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, fue contundente al analizar el sistema actual: “Yo en ese sentido siempre fui muy crítico, porque… una mayoría que puede ser muy movida a través de publicidad defina quién va a ser el candidato… me parece algo muy injusto”.

El especialista planteó que el esquema debería modificarse hacia mecanismos internos más transparentes. “Lo que sí se debería exigir son elecciones internas dentro de los partidos y monitoreadas también por un organismo electoral oficial", afirmó, destacando que ese modelo ya tuvo antecedentes positivos en la política argentina.

Además, consideró como alternativa que las primarias no sean obligatorias. “Que no sean obligatorias… podría ser una cierta solución”, explicó, aunque dejó en claro que su postura prioriza fortalecer la vida interna de los partidos por sobre el sistema abierto actual.

Límites constitucionales y debate por el calendario electoral

Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de adelantar elecciones para alinearlas con necesidades económicas o políticas. En este sentido, Sabsay fue categórico: “No lo veo factible. Habría que reformar la Constitución”.

El argumento central radica en los plazos establecidos para la asunción de autoridades. “Quedaría un vacío muy grande entre que se elige en mayo y se asume en diciembre”, advirtió, señalando además que un eventual balotaje complicaría aún más el escenario.

Sobre una eventual reforma constitucional, recordó el mecanismo vigente: “Se declara la necesidad de la reforma con los dos tercios de ambas cámaras y luego la realiza una convención constituyente”. Este proceso, según explicó, requiere amplios consensos políticos y no puede resolverse en el corto plazo.

Financiamiento político y calidad institucional

Otro eje clave es el financiamiento de la política. Para Sabsay, el problema no está en la norma sino en su aplicación. “Es un punto en el que falla el control… evidentemente hay arreglos”, sostuvo sin rodeos.

En esa línea, insistió en que antes de impulsar nuevas reformas es necesario garantizar el cumplimiento de las reglas actuales. “Yo siempre digo, no pensar en tanto reformar, primero hay que cumplir”, enfatizó.

El abogado también valoró avances recientes como la boleta única papel, a la que definió como “una gran cosa, porque evita la multiplicación de fiscales y el robo de boletas”. Sin embargo, remarcó que aún quedan desafíos pendientes, como la implementación de la “ficha limpia”. “Si una persona que ya tiene dos condenas no se puede presentar nuevamente… si no, es el mundo al revés”, afirmó.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de modificar las reglas electorales en momentos cercanos a los comicios. “Si se hace tan cerca de la elección, se arregla para lo que le conviene al que está en el poder. Y eso es lo peor de los mundos”, concluyó.