Realizan pruebas de taxis aéreos eléctricos en Nueva York

La ciudad de Nueva York avanza en la incorporación de nuevas tecnologías de movilidad con la realización de pruebas de taxis aéreos eléctricos, un sistema que promete transformar el transporte urbano en los próximos años.

Se trata de aeronaves conocidas como eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico), diseñadas para trasladar pasajeros en trayectos cortos dentro de las ciudades, reduciendo tiempos de viaje y evitando la congestión del tránsito. Estas unidades funcionan con motores eléctricos, lo que disminuye significativamente las emisiones contaminantes y el nivel de ruido en comparación con los helicópteros tradicionales.

Empresas del sector como Joby Aviation y Archer Aviation lideran los ensayos en coordinación con autoridades locales y organismos reguladores. Las pruebas incluyen vuelos controlados, evaluaciones de seguridad y simulaciones de operaciones comerciales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El proyecto también cuenta con la supervisión de la Administración Federal de Aviación (FAA), que deberá autorizar el uso comercial de estas aeronaves una vez que cumplan con los estándares de seguridad establecidos. Según estimaciones del sector, los primeros servicios podrían comenzar a operar de manera limitada en los próximos años.

Desde el gobierno local destacaron que esta iniciativa busca posicionar a la ciudad como referente en innovación tecnológica y transporte sustentable. Sin embargo, también reconocen que aún existen desafíos importantes, como la infraestructura necesaria —incluyendo plataformas de despegue—, la regulación del espacio aéreo y la aceptación pública.

Especialistas señalan que, si bien la tecnología está avanzando rápidamente, su adopción masiva dependerá de factores económicos y regulatorios. El costo de los viajes, la capacidad de las aeronaves y la integración con otros medios de transporte serán claves para su éxito.

Mientras continúan las pruebas, los taxis aéreos eléctricos ya generan expectativas como una posible solución para mejorar la movilidad en grandes ciudades, en un contexto donde la innovación y la sostenibilidad se vuelven ejes centrales del desarrollo urbano.