Puerto Iguazú será sede del Congreso mundial de Guardaparques.

La ciudad de Puerto Iguazú fue confirmada como sede de una nueva edición del Congreso Mundial de Guardaparques, un encuentro internacional que reunirá a profesionales dedicados a la conservación de áreas protegidas de distintos países.

El evento se desarrollará en uno de los escenarios naturales más emblemáticos del país: el Parque Nacional Iguazú, reconocido por albergar a las imponentes Cataratas del Iguazú y por su biodiversidad única. La elección de la sede fue celebrada por autoridades locales y organizaciones ambientales, que destacaron la importancia de visibilizar el trabajo de los guardaparques en un entorno de alto valor ecológico.

El congreso convocará a especialistas, investigadores y agentes de conservación para debatir sobre desafíos actuales como la protección de la fauna, el combate contra la caza furtiva, el impacto del cambio climático y el turismo sostenible. También se prevé la realización de talleres, conferencias y actividades de intercambio de experiencias entre los participantes.

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Desde la organización señalaron que el encuentro permitirá fortalecer redes de cooperación internacional y generar estrategias conjuntas para la preservación de ecosistemas. En ese sentido, remarcaron el rol clave que cumplen los guardaparques en la protección del patrimonio natural y cultural.

A nivel local, la designación representa una oportunidad para impulsar el turismo y la economía regional, ya que se espera la llegada de delegaciones de distintos continentes. Además, se anticipa una importante cobertura mediática que pondrá en foco la riqueza ambiental de la región.

Autoridades del área ambiental destacaron que la realización del congreso en Argentina refuerza el compromiso del país con la conservación de sus áreas protegidas y con la promoción de políticas sostenibles. El evento, además, buscará generar conciencia sobre la importancia de cuidar los recursos naturales frente a un contexto global cada vez más desafiante.