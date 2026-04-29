Crecen los despidos en empresas tecnológicas.

El sector tecnológico global atraviesa un nuevo ciclo de ajuste que comienza a reflejarse con fuerza en distintos mercados, incluida la Argentina. En los últimos meses, empresas del rubro han intensificado los recortes de personal en medio de un escenario marcado por la desaceleración económica, la reconfiguración de negocios y el avance de la automatización.

Gigantes internacionales como Google, Amazon y Meta encabezaron nuevas rondas de despidos, que se suman a los ajustes iniciados en años anteriores. Las compañías argumentan la necesidad de optimizar estructuras, reducir costos y enfocarse en áreas estratégicas como la inteligencia artificial.

El fenómeno no se limita a las grandes corporaciones. Startups y firmas medianas también comenzaron a achicar sus equipos, afectadas por la caída en las inversiones de capital de riesgo y la dificultad para sostener modelos de crecimiento acelerado. En muchos casos, los recortes impactan tanto en áreas técnicas como administrativas.

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En la Argentina, el panorama muestra señales similares. Si bien el ecosistema local continúa activo, varias empresas tecnológicas adoptaron medidas de reestructuración, congelaron contrataciones o directamente avanzaron con despidos. La incertidumbre económica y la volatilidad cambiaria aparecen entre los factores que condicionan la actividad.

Analistas del sector sostienen que el ajuste responde, en parte, a un período de sobreexpansión durante la pandemia, cuando la demanda de servicios digitales creció de manera exponencial. Con el regreso a una dinámica más estable, las empresas buscan corregir ese crecimiento y mejorar su rentabilidad.

Al mismo tiempo, el avance de tecnologías basadas en inteligencia artificial genera un cambio en los perfiles laborales requeridos. Mientras algunos puestos se reducen, aumenta la demanda de especialistas en datos, automatización y desarrollo de sistemas avanzados, lo que reconfigura el mapa del empleo en la industria.

A pesar del contexto, expertos coinciden en que el sector tecnológico seguirá siendo clave en la economía global, aunque con una estructura más eficiente y enfocada en la innovación. Entretanto, los trabajadores enfrentan un escenario de mayor competencia y la necesidad de reconvertirse para adaptarse a las nuevas demandas del mercado.