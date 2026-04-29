Un bólido sorprendió en el cielo de Argentina y Uruguay.

Un fenómeno astronómico inusual captó la atención de miles de personas en la noche del martes, cuando un brillante bólido cruzó el cielo sobre distintas regiones de Argentina y Uruguay. El evento, que duró apenas unos segundos, fue registrado por testigos y cámaras de seguridad, generando sorpresa y una rápida viralización en redes sociales.

El objeto luminoso, descrito como una “bola de fuego” con una estela intensa, pudo observarse desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hasta localidades del interior bonaerense, así como también en Montevideo y otros puntos del territorio uruguayo. Algunos testigos incluso reportaron haber escuchado un leve estruendo segundos después de su paso.

Especialistas en Astronomía explicaron que se trató de un bólido, es decir, un meteoro de gran tamaño que al ingresar a la atmósfera terrestre se desintegra generando un destello particularmente brillante. Este tipo de fenómenos ocurre cuando fragmentos de roca o metal provenientes del espacio impactan contra la atmósfera a gran velocidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde organismos como la Asociación Argentina de Astronomía señalaron que no es un evento peligroso y que, en la mayoría de los casos, los restos se consumen antes de llegar a la superficie. No obstante, indicaron que si algún fragmento logra sobrevivir y caer a tierra, se lo denomina meteorito.

El episodio despertó un fuerte interés entre aficionados y especialistas, quienes ya comenzaron a analizar imágenes y videos para determinar la trayectoria y posible origen del objeto. En algunos casos, este tipo de registros permite incluso estimar si hubo caída de material en zonas específicas.

Aunque no es frecuente que estos fenómenos sean visibles con tanta claridad en áreas urbanas, los expertos remarcan que forman parte de la actividad natural del sistema solar. La combinación de cielos despejados y la intensidad del brillo fueron clave para que el bólido pudiera ser observado por tantas personas.

Mientras tanto, en redes sociales continuaban multiplicándose los testimonios y registros del momento, consolidando al fenómeno como uno de los eventos astronómicos más comentados de los últimos tiempos en la región.