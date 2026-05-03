Milei sigue enojado con Geuna: "Basura mentirosa"

El clima de hostilidad entre el Poder Ejecutivo y el periodismo sumó un nuevo y virulento capítulo. Este domingo, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para arremeter contra la periodista de Todo Noticias y El Trece, Luciana Geuna, calificándola de "basura mentirosa". El ataque se produjo luego de que Geuna participara el sábado por la noche en el programa La noche de Mirtha, donde se defendió de las acusaciones oficiales por filmaciones dentro de la Casa Rosada de un equipo de su programa "Y mañana qué".

Durante la mesa de Mirtha Legrand, Geuna se refirió a la controversia que rodeó su reciente trabajo periodístico en la sede de gobierno, asegurando que "no cometió ningún delito" por haber registrado imágenes en el lugar. Sin embargo, estas palabras encendieron la furia del jefe de Estado, quien no tardó en replicar con un posteo cargado de adjetivos descalificativos, una práctica que se ha vuelto recurrente en su comunicación digital.

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Javier Milei: ataques a periodistas y "basuras repugnantes"

Esta no es la primera vez que Geuna queda en el ojo de la tormenta libertaria. Recientemente, Milei ya había apuntado contra ella y contra el periodista Ignacio Salerno, a quienes tildó de "basuras repugnantes". La animadversión del Presidente radica en la cobertura que ambos realizaron sobre las dinámicas internas de la Casa Rosada y el uso de los espacios públicos por parte de la gestión actual.

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Desde el entorno presidencial sostienen que la filmación realizada por Geuna vulneró protocolos de seguridad, mientras que la periodista sostiene que se trató de un ejercicio legítimo de la libertad de prensa en un edificio que pertenece a todos los argentinos. Para Milei, sin embargo, la actitud de los profesionales de la comunicación que cuestionan su administración cruza un límite que él decide responder con descalificaciones personales y términos agresivos.

Luciana Geuna esposada: el uso de IA por Milei

El conflicto escaló a niveles inéditos de violencia visual cuando el mandatario compartió una imagen generada por Inteligencia Artificial (IA) que mostraba a Luciana Geuna esposada. Esta publicación generó un fuerte repudio en diversos sectores de la sociedad y en asociaciones de prensa, que advierten sobre el peligro de "criminalizar" la labor periodística a través de montajes digitales.

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El uso de estas herramientas por parte de un Presidente para hostigar a una mujer periodista marca un precedente preocupante. Según consignó el portal de Noticias, esta estrategia busca no solo desprestigiar la palabra del profesional, sino también enviar un mensaje de amedrentamiento al resto del arco mediático.

El enfrentamiento del líder libertario con la prensa tuvo en los últimos días, donde el Gobierno fue sacudido por las denuncias por enriquecimiento ilícito que pesan sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una de sus semanas más complejas. La investigación del programa de Geuna obró como disparador para que el jueves 23 el Gobierno dispusiera el cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada que funciona desde 1940.

Luego de las repercusiones negativas que generó esta medida y de una causa judicial impulsada por la Casa Militar (encargada de la seguridad del histórico edificio de Balcarce 50) el Presidente decidió que este lunes la Sala será reabierta y que Adorni brindará una conferencia de prensa con los acreditados.