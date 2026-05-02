Fornoni: “En los focus group la gente dice que Milei ya cumplió”

—¿Cuándo empieza a impactar la caída en la imagen de Milei?

—Milei había mantenido durante bastante tiempo un nivel de aprobación alto, algo poco habitual si miramos a los últimos presidentes. Arrancó cerca de los 48 o 49 puntos y lo venía sosteniendo. Pero lo que empieza a pasar es que, más allá de que la gente escucha buenas noticias en términos económicos o que la inflación baja, no ve una mejora en su calidad de vida. Y eso empieza a afectar las expectativas, que eran uno de sus principales activos.

—¿Qué otros factores influyen en esa caída?

—Se combinan varias cosas. Por un lado, la caída de expectativas. Y por otro, cuestiones vinculadas al discurso del Gobierno sobre la ética, la moral y la “casta”. Eso había generado mucha adhesión, pero cuando aparecen dudas o situaciones que no se resuelven con claridad, empieza a generar desconfianza. Además, el oficialismo deja de ser outsider y pasa a ser parte del sistema, y eso cambia la percepción.

—¿Ese es el punto de inflexión?

—Sí. Empieza a generarse un combo donde caen la imagen, la aprobación de gestión y aumentan las preocupaciones económicas. De todos modos, el Gobierno sigue mejor que gestiones anteriores a esta altura, aunque la caída ronda los 10 puntos, lo cual es significativo.

—¿La falta de una oposición fuerte juega a favor del Gobierno?

—Sí, claramente. Hoy ningún dirigente opositor logra capitalizar ese descontento, y eso es un factor que beneficia al oficialismo. Pero eso no significa que el desgaste no exista.

—Si la economía mejora, ¿puede revertirse la tendencia?

—Sí, la opinión pública es muy volátil. Así como un hecho negativo puede afectar la imagen, una mejora económica puede revertirla. Pero estamos lejos de poder hacer proyecciones electorales. En Argentina las condiciones cambian muy rápido.

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—¿El caso de Manuel Adorni influyó en este proceso?

—Sí, y además generó un costo de oportunidad. El Gobierno podría haber capitalizado anuncios, pero la agenda pública quedó centrada en ese tema, lo que le quitó margen para instalar otros aspectos positivos.

—¿Qué se juega el Gobierno en su defensa política en el Congreso?

—Si avanzan en ese sentido, seguramente lo hacen con la idea de obtener algún rédito. Pero es una situación compleja. En general, los funcionarios deberían actuar como fusibles del presidente y no exponerlo directamente en contextos sensibles. Hay dudas que deberían resolverse institucionalmente.

—¿Cómo ve el escenario político hacia adelante?

—Hoy la gente no está pensando en elecciones, sino en sus problemas cotidianos. Además, hay un dato clave: la mayoría de los dirigentes tiene más imagen negativa que positiva. Eso dificulta la construcción de liderazgos.

—¿Aparecen figuras con potencial?

—Sí, algunos gobernadores empiezan a destacarse, como el de Córdoba o el de Santa Fe. Pero en general hay una búsqueda de liderazgos nuevos. Los dirigentes con pasado suelen estar más castigados.

—¿Todo depende de cómo termine el Gobierno?

—Exactamente. Mucho va a depender de cómo llegue el Gobierno al final. Si el balance es razonable, puede haber continuidad. Si no, la sociedad puede buscar perfiles distintos. Hoy ese escenario está completamente abierto.