En el sector textil se pierden 1.400 puestos de trabajo por mes, según FITA

La actividad textil registró en febrero una caída interanual de 33,2%, muy por debajo del retroceso de 8,7% de la industria en general, según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). El dato no solo refleja la profundidad de la crisis que atraviesa el sector, golpeado por la caída del consumo interno y el avance de las importaciones, sino que también destaca que este fue el peor febrero del que se tiene registro.

La industria textil en crisis: cayó 33% interanual en febrero

El informe muestra que en el acumulado del bimestre se observa la misma brecha: la actividad textil se contrajo 29,4%, mucho más que la industria en general, que lo hizo un 6%.

Respecto a la caída del Índice de Producción Industrial textil (IPI), se explica principalmente por la contracción de “Tejidos y acabados textiles” (-47 % interanual y -41,4 % bimestral). El resto de las actividades — aunque en menos cuantía —, también incidieron negativamente, con excepción de “Preparación de fibras”, que creció más del 20 % en ambos períodos.

El deterioro de la industria textil también se evidencia en el nivel de utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 40%, unos 6,5 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año anterior y muy por debajo del promedio industrial, que alcanza el 54,6%.

En paralelo, el impacto sobre el empleo sigue siendo significativo. Desde fines de 2025, los sectores de textil, confección, cuero y calzado perdieron en promedio 1.400 puestos de trabajo por mes. La cifra eleva a más de 21.000 los empleos destruidos desde fines de 2023. Solo en enero de este año se contabilizaron 12.000 puestos menos en comparación con el mismo mes de 2025.

Menos inversión y aumento de las importaciones

La caída de la actividad también se tradujo en una menor inversión: El sector textil realizó compras de maquinaria importada por US$ 22 millones, un 21% menos que el año anterior pero un 32% más que 2024, en un contexto de alta capacidad ociosa y retracción del consumo. A esto se suma un incremento de las importaciones: En el mes, las importaciones de toda la cadena textil totalizaron 31.036 toneladas por US$ 157 millones, lo que representa una suba interanual de 3% en volumen y de 27% en valor.

En el acumulado anual, las importaciones alcanzaron 80.975 toneladas por US$ 40 millones, 16% menos en cantidad y 4% más en valor, respecto a 2025.

Desde FITA destacan que "el ingreso de prendas creció en términos mensuales y acumulados por arriba de 70%, tanto en cantidad como en valor. Las confecciones también lo hicieron pero por arriba de 25%".

Mayores exportaciones

Sin embargo, no todos los indicadores son negativos. En medio de este escenario adverso, el sector logró impulsar sus exportaciones de productos textiles que sumaron 1.514 toneladas (+143%) y US$ 5 millones (85%) en el primer trimestre de 2026. En el acumulado anual, alcanzaron 4.342 toneladas (+240%) y US$ 117 millones (+102 %).

Según el informe, este desempeño responde a un proceso de reconversión productiva iniciado años atrás, que hoy permite una mayor inserción internacional y ayuda a sostener parte de la actividad frente a la debilidad del mercado interno.

“Los datos muestran una industria que opera muy por debajo de su potencial, con capacidad ociosa, menor inversión y pérdida de empleo. Al mismo tiempo, el aumento de las exportaciones muestra que el sector tiene competitividad y capacidad para insertarse en mercados externos. Pero ese esfuerzo por sí solo no alcanza para revertir la situación actual: se necesitan condiciones de competencia justas y medidas que permitan nivelar la cancha para recuperar la actividad y el empleo”, advirtió Celina Pena, gerenta general de FITA.

FN