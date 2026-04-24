La industria textil en caída libre: registró una contracción del 33% interanual en febrero

El sector textil en la Argentina atraviesa una fuerte crisis y los últimos datos disponibles evidencian este presente. La producción industrial textil registró una contracción interanual del 33% en febrero de 2026 y del 36% en comparación con el mismo mes de 2023.

Este dato surge del último informe de la Fundación Protejer, donde evidencia que la industria textil experimenta más de dos años consecutivos de caída de actividad.

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Según el documento, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado registró una caída del -18% respecto a 2025 y del -20% en relación con 2023.

Niveles récord de capacidad ociosa

Desde Protejer advierten que el sector presenta niveles históricamente elevados de capacidad ociosa. En promedio, 6 de cada 10 máquinas textiles permanecieron paradas durante 2024/2025, alcanzando incluso 7 de cada 10 máquinas detenidas en los últimos meses.

Y destacan: "Estas cifras resultan especialmente preocupantes si se considera que el período 2021-2023 fue un ciclo récord de inversiones en maquinaria y modernización tecnológica, que hoy convive con niveles de utilización de capacidad extremadamente bajos, evidenciando grandes inconvenientes en las fábricas para afrontar costos".

Respecto a las causas que explican este presente del rubro textil, la fundación pone el foco en la debilidad del consumo interno, asociada tanto a la pérdida del poder adquisitivo como al deterioro del mercado laboral. También lo atribuyen al menor ingreso disponible de la gente, lo que reduce la compra de bienes no esenciales, entre ellos la indumentaria y los textiles para el hogar.

Brusca apertura comercial y desregulación de las importaciones

A este difícil contexto se le suma un atenuante, la brusca apertura comercial y desregulación de las importaciones.

Desde Protejer advierten que durante 2025, las importaciones de ropa y confecciones de hogar alcanzaron cifras record, crecieron 185% en cantidades. Y destacan: "Una proporción significativa de estos ingresos se realizó a valores históricamente bajos, por debajo de precios de referencia, lo que sugiere la existencia de condiciones de competencia desleal, asociadas al debilitamiento de instrumentos de regulación comercial y control aduanero".

"La reducción o eliminación de estos instrumentos genera problemas de trazabilidad, transparencia y seguridad para los consumidores de los productos importados. Esta situación se ve agravada por el crecimiento acelerado de nuevos canales de ingreso vía plataformas digitales de comercio internacional, impulsado por la flexibilización del régimen de envíos puerta a puerta", agregan.

En 2025, los envíos por Courier de bienes crecieron 274% respecto de 2024, posicionando a la Argentina como un mercado de destino cada vez más atractivo para excedentes exportables, destacan.

En el documento, comentan que la apertura comercial se produjo de manera rápida y descoordinada, mientras que piden por una reforma impositiva orientada a aliviar la carga fiscal sobre la producción nacional, especialmente en cadenas de valor de fuerte presencia federal, como la textil e indumentaria. Destacan que este punto es central ya que uno de los principales obstáculos para la competitividad sigue siendo el elevado peso de los impuestos.

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Caída de puestos de trabajo y cierre de empresas

En materia de empleo, a diciembre de 2025 se perdieron más de 20.700 puestos de trabajo registrados en la cadena textil, indumentaria, cuero y calzado respecto a fines de 2023. Esto representa una caída del 17% del empleo registrado del sector, posicionándolo como la actividad con mayor pérdida porcentual de empleo registrado en los últimos dos años dentro de la economía.

Para cerrar advierten que en el mismo período se perdieron más de 659 empresas registradas a lo largo de la cadena de valor industrial, lo que equivale al cierre del 11% de los establecimientos productivos del sector.

FN / lr