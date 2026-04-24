La caída del consumo y la apertura de importaciones consolidaron un escenario de fuga de inversiones que trascendió las estadísticas para encarnarse en el desmantelamiento de activos productivos reales. Este proceso de achicamiento encontró uno de sus epicentros en Santa Fe y la novedad volvió a posarse sobre la planta de Frimetal, la empresa que fabrica la marca Electrolux en Rosario, donde la parálisis de la demanda empujó a la compañía hacia el cierre de líneas fundamentales, que ya había comenzado tiempo atrás con otros productos.

Fuentes con conocimiento del sector, tanto de representación empresarial como sindical, señalaron a PERFIL que la empresa planifica el cese total de su producción de heladeras a partir de mayo próximo, una decisión que se filtró desde el interior de la fábrica y aguarda la confirmación oficial del directorio de capitales internacionales.

El impacto en el empleo y la producción

La novedad sobre el fin de la producción de heladeras no se trata de un hecho aislado, sino que se suma a una secuencia de repliegues que la firma ejecutó desde principios de año. La compañía ya abandonó la fabricación de cocinas en enero y la actual determinación sobre la línea de frío marcará el fin de la manufactura local de uno de sus artículos más emblemáticos. Este retroceso productivo impactará de manera directa en el esquema laboral, ya que la baja en la actividad de heladeras "representa nuevos despidos" en una zona históricamente industrial.

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El impacto social de esta desinversión se refleja en la evolución de su plantel de trabajadores, que sufrió un recorte sistemático en sintonía con la pérdida de líneas de ensamblaje. La fábrica contaba originalmente con "750 personas y hoy mantiene solo 250", según precisaron las fuentes consultadas. Las proyecciones internas anticipan una profundización de esta sangría, ya que la expectativa apunta a retener apenas a "150 operarios" destinados exclusivamente a las tareas que aún permanecen activas en la planta santafesina.

En este nuevo esquema de supervivencia, Frimetal dejará de lado la fabricación de cocinas y heladeras para sostener una operatividad marginal. La planta "quedará produciendo momentáneamente solo freezers y lavarropas", lo que conforma un volumen ínfimo comparado con su capacidad instalada original. Las fuentes consultadas, que tienen acceso a información de primera mano, detallaron que para el "resto de los productos" la decisión fue definitiva y simplemente "ya no los hacen más", lo que confirma la transición de una planta productiva hacia una estructura de ensamble o importación.

Alerta fabril por la recesión económica

El contexto territorial que rodea a este caso particular fue analizado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), que en su último informe correspondiente a la actividad de febrero pasado. Allí la entidad fabril alertó sobre una crisis industrial sistémica del sector. El nivel de producción industrial en la provincia registró una "marcada caída de 14,9% interanual" durante el segundo mes del año. El indicador general reveló que el "76% del total de ramas industriales" presentó una menor actividad, situando al índice en niveles históricamente bajos.

Dentro de este panorama de contracción, el rubro de la denominada "línea blanca" apareció como uno de los segmentos más castigados por la recesión económica. El informe de FISFE destacó que la producción de "aparatos de uso doméstico" sufrió una fuerte caída del 37,2% en comparación con el año anterior. La dinámica negativa respondió a factores concurrentes como la pérdida de poder adquisitivo de las familias y una "apreciación cambiaria" que dificultó la competencia frente a los bienes importados.

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La entidad fabril santafesina, que es una de las territoriales más poderosas de la Unión Industrial Argentina (UIA), señaló que el sector manufacturero enfrenta condiciones desfavorables simultáneas que asfixian la operatividad de las plantas. La combinación de una "menor demanda interna", mayores costos financieros y las "altas tasas de interés" conformó un entorno donde la inversión productiva perdió viabilidad. Este diagnóstico encontró respaldo en los planteos de la conducción nacional de la industria, que advirtió sobre las consecuencias de una apertura comercial sin políticas de resguardo para la producción local.

El derrumbe histórico de la capacidad instalada

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) aportó cifras en su informe de marzo que confirmaron la gravedad de la crisis a escala sectorial. La utilización de la capacidad instalada en el sector metalúrgico se situó en un crítico 41,8%, lo que representó una caída de más de cinco puntos porcentuales respecto al año previo. El relevamiento evidenció que más de la mitad de la infraestructura metalúrgica nacional permaneció ociosa durante el primer trimestre del año debido a la falta de pedidos.

La presión importadora operó como un factor determinante en este escenario, ya que el "stock de productos importados continuó siendo elevado" a pesar de la caída en el flujo de ingresos externos. El excedente de bienes extranjeros indicó un "proceso de achicamiento del mercado total" que desplazó a la producción nacional. Ante este cuadro, las expectativas empresarias mantuvieron un sesgo de extrema cautela, dado que "6 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos" en su producción para el corto plazo, consolidando la parálisis que hoy afecta a firmas emblemáticas como Frimetal.

AM/ff